Ιούνιος στην Εθνική Πινακοθήκη – Εκθέσεις, Ξεναγήσεις, Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εμπνευσμένοι από τις αρχές της Ρωσικής Πρωτοπορίας και τη σύνθεση των τεχνών μέσω της συνεργασίας ζωγράφων, αρχιτεκτόνων, θεατρικών συγγραφέων, σκηνοθετών και μουσικών για τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου συνολικού έργου τέχνης, η ΕΠΜΑΣ ενσωματώνει τη μουσική στους εκθεσιακούς της χώρους, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συναισθανθούν την τέχνη από διάφορες οπτικές γωνίες.

Στις 17 Ιουνίου απολαμβάνουμε στο κεντρικό κτήριο της ΕΠΜΑΣ την τέταρτη και τελευταία συναυλία του κύκλου «Ζωγράφοι και Συνθέτες στον ίδιο χρόνο» με τους Athens Classical Players και τίτλο Μετανάστης 20ός – 21ος αι. Αριστουργήματα της κλασικής δυτικής μουσικής συνομιλούν με σύγχρονά τους έργα από τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, σε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.

Και αυτό τον μήνα επισκεπτόμαστε την περιοδική έκθεση «Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος», μια έκθεση που έχει αγαπηθεί πολύ από το αθηναϊκό κοινό και έχει προσελκύσει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι θεματικές και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις συνεχίζονται και αυτό τον μήνα από τους επιμελητές του Μουσείου, ενώ, στις 14 Ιουνίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ξενάγηση από τη Διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ στην περιοδική έκθεση του κεντρικού κτηρίου.

Στις 21 Ιουνίου πάμε Ναύπλιο! Η Εθνική Πινακοθήκη και το Παράρτημα Ναυπλίου, το οποίο φιλοξενεί την έκθεση της Ελένης Παυλοπούλου με τίτλο Ζωηφόρος, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στους μεγάλους Έλληνες ποιητές και μουσουργούς αλλά και στην παραδοσιακή μουσική. Η τραγουδίστρια Κυβέλη Καστοριάδη και ο κιθαριστής Ορέστης Καλαμπαλίκης παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με μελοποιημένη ελληνική ποίηση που συναντά τον εικαστικό κόσμο της Παυλοπούλου, βυθισμένο σε έντονο, βαθύ μπλε χρώμα και εσωτερικές δονήσεις.

Στις 26 Ιουνίου ταξιδεύουμε στο Παράρτημα της ΕΠΜΑΣ στην Κέρκυρα για τη νέα έκθεση που είναι αφιερωμένη στο έργο του Αλέκου Φασιανού. Μέσα από 46 έργα παρουσιάζεται μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής πορείας του καλλιτέχνη. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός και ιδιωτικές συλλογές, και καλύπτουν σχεδόν έξι δεκαετίες της καλλιτεχνικής του παραγωγής.

Στις 27 Ιουνίου στην Εθνική Γλυπτοθήκη γιορτάζουμε τα είκοσι χρόνια από τα εγκαίνια της μόνιμης έκθεσής της. Πρόκειται για τη μοναδική έκθεση Νεοελληνικής Γλυπτικής η οποία παρουσιάζει συγκεντρωμένα έργα των σημαντικότερων Νεοελλήνων γλυπτών, αποτυπώνοντας την εξέλιξη της γλυπτικής από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους έως σήμερα μέσα από δέκα θεματικές ενότητες. Μια καλοκαιρινή βόλτα στον εσωτερικό αλλά και στον υπαίθριο χώρο της Γλυπτοθήκης θα μας εντυπωσιάσει και θα μας εμπνεύσει.

