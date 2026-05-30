ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 16:33
30.05.2026 15:49

Σύμβουλος Χαμενεΐ κατά Τραμπ: Προδίδει τη διπλωματία για 3η φορά – Άλλοι οι στόχοι του

Νέα επίθεση κατά του αμερικανού προέδρου εξαπέλυσε το Σάββατο ο στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι εγκαταλείπει τη διπλωματική οδό για τρίτη φορά και υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις.

«Όπως προβλεπόταν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προδίδει για τρίτη φορά τη διπλωματία. Με τη συνέχιση του θαλάσσιου αποκλεισμού και τις υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι διατεθειμένος για διάλογο και ακολουθεί άλλους στόχους», έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Ρεζαΐ, οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη έμμεσες επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο στενός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναφέρεται προφανώς στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αλλά και στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση της 28ης Φεβρουαρίου.

Χέγκσεθ: Ο Τραμπ θέλει να κάνει μια «μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν

Μιλώντας στον Διάλογο Shangri-La στη Σιγκαπούρη, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει γυρίσει την πλάτη της στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, παρά το γεγονός ότι εμπλέκεται βαθιά σε σύγκρουση με το Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα», τόνισε ο Χέγκσεθ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Ενισχύουμε την αμυντική μας βιομηχανική βάση, ώστε να κατασκευάζουμε επί 2, επί 3, επί 4 φορές τα πυρομαχικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλα τα [επιχειρησιακά] σχέδιά μας θα χρηματοδοτηθούν σωστά σε όλο τον κόσμο», είπε.

Μάλιστα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «υπομονετικός» και θέλει να κάνει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Ισραήλ «σφυροκοπά» τον νότιο Λίβανο – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι επιθέσεις κλιμακώνονται στον νότιο Λίβανο, ανέφερε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) του Λιβάνου.

Δύο από αυτούς αναγνωρίστηκαν ως πατέρας και γιος: ο Ζουχέρ Αχμάντ Χασίμ και ο γιος του Αλί, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο σπίτι τους στη γειτονιά Αλ-Μαρτζ του Ανσάρ, βόρεια της Τύρου. Άλλα επτά μέλη της οικογένειας τραυματίστηκαν επίσης, ανέφερε το NNA.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης αεροπορική επιδρομή στον δρόμο Σαρίφα-Χαμπούχ-Ναμπάτιεχ, σκοτώνοντας έναν άμαχο και αφήνοντας έναν άλλο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή αναφέρθηκε επίσης το πρωί στον δρόμο που οδηγεί στο Κρατικό Νοσοκομείο Ναμπίχ Μπέρι στη Ναμπατίεχ, με αναφορές για τρία άτομα που τραυματίστηκαν.

