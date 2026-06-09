search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 13:48
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 12:58

Σημαντικές διακρίσεις για την εταιρεία “το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη

09.06.2026 12:58
manna

Η εταιρεία “το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη συνεχίζει να καταγράφει δυναμική πορεία, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη δύναμη και τη διαχρονική αξία του brand, καθώς και τη συμβολή της στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναδείχθηκε ανάμεσα στα Top 100 Brands 2025, μία διάκριση που αντανακλά τη διαχρονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη σταθερή παρουσία των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, διακρίθηκε στην κατηγορία Top Export Company Brand των Greek Exports Awards 2026, ενός θεσμού που αναγνωρίζει επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην προβολή των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιστέγασμα μιας μακρόχρονης πορείας ανάπτυξης, συνέπειας και αφοσίωσης στις αξίες που χαρακτηρίζουν την εταιρεία από την ίδρυσή της.

Με ιστορία που ξεκινά το 1948 στην Κρήτη, η εταιρεία “το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη παραμένει πιστή στις αξίες που τη διαμόρφωσαν: ποιότητα, αυθεντικότητα, καινοτομία και σεβασμό προς τον καταναλωτή. Μέσα από διαρκείς επενδύσεις στην ποιότητα και την καινοτομία, συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας παράλληλα τον παραδοσιακό της χαρακτήρα.

Η Ελένη Τσατσαρωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές μας τιμούν ιδιαίτερα. Ανήκουν στους ανθρώπους μας, αλλά και σε όλους όσοι μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με την ίδια φροντίδα και προσήλωση στην ποιότητα, όπως κάνουμε από την πρώτη μέρα».

Σήμερα, τα προϊόντα της εταιρείας βρίσκονται σε αγορές σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας την αυθεντικότητα της κρητικής διατροφικής παράδοσης και ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ksiroi-karpoi-new (2)

Οι ξηροί καρποί που προστατεύουν την καρδιά

ben gvir
Χωρίς κατηγορία

Η Ιταλία διεξάγει έρευνα για «βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

xios-mavra-volia-1
TRAVEL

Μαύρα Βόλια Χίου: Μία παραλία που όμοιά της δεν υπάρχει πουθενά (Video)

gata-ludemeula-fernandes-unsplash
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Είναι οι πορτοκαλί γάτες οι πιο «αλλοπρόσαλλες»; – Τι απαντά η γενετική

maxairi
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που σκότωσε τον φίλο του με μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Omar-Artan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 13:47
ksiroi-karpoi-new (2)

Οι ξηροί καρποί που προστατεύουν την καρδιά

ben gvir
Χωρίς κατηγορία

Η Ιταλία διεξάγει έρευνα για «βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

xios-mavra-volia-1
TRAVEL

Μαύρα Βόλια Χίου: Μία παραλία που όμοιά της δεν υπάρχει πουθενά (Video)

1 / 3