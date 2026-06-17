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17.06.2026 09:59

Europa League: Oι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο – Στις 14:00 η κλήρωση

17.06.2026 09:59
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Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα μάθει σήμερα (17/6) ο ΠΑΟΚ.

Η κλήρωση θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το επίσημο σάιτ της UEFA.

Το πρωί της Τετάρτης (17/6) έγιναν γνωστά τα υπο-γκρούπ και στην ουσία οι «ασπρόμαυροι» είδαν τους πιθανούς αντιπάλους τους να περιορίζονται σε τρία ζευγάρια και μία ομάδα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

  • Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) – Αλούμινι (Σλοβενία)
  • Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)
  • Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)
  • Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε αναζήτηση διαδόχου του Ραζβάν Λουτσέσκου, θα γίνει στις 23 Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα.

Αν o Δικέφαλος του Βορρά προκριθεί, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.

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