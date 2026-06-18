Μουντιάλ 2026: Οι «καυτοί» και οι «αόρατοι» της 1ης αγωνιστικής – Οι 8 σταρ που ενθουσίασαν και απογοήτευσαν στην πρεμιέρα

Το φετινό Μουντιάλ θα είναι για πολλούς το τελευταίο, μεταξύ των οποίων και οι Μέσι, Ρονάλντο και Μόντριτς.

Και οπως γίνεται συνήθως, οι κάμερες πάντα σε αυτά τα τουρνουά, στρέφεται πάνω στα μεγάλα ονόματα.

Μετά την πρώτη αγωνιστική, αρκετοί από τους σταρ των γηπέδων έλαμψαν με την παρουσία τους, ενώ άλλοι απογοήτευσαν πλήρως με την εικόνα τους καθώς… παρέσυραν και την ομάδα τους σε γκέλες ολκής.

Οι… καυτοί

Λιονέλ Μέσι

Σύμφωνα με την στατιστική, έτρεξε λιγότερο από κάθε άλλο παίκτη στο παιχνίδι με την Αλγερία. Εκανε 6,8χλμ, κάτι παραπάνω από τα μισά του δεύτερου χειρότερου παίκτη στον τομέα αυτό, που έβγαλε 90λεπτο. Από αυτά τα 6,8χλμ, αυτά στα οποία έκανε σπριντ, έτρεξε δηλαδή με περισσότερο από 12-13χλμ/ω, ήταν τα… 680 μέτρα. Σε αυτά τα 680 μέτρα που… ίδρωσε, έκανε 6 σουτ, από τα οποία τα 3 έγιναν γκολ… Οπως είχε πει και ο Κρόιφ «το ποδόσφαιρο παίζεται με το μυαλό. Τα πόδια υπάρχουν, απλά για να σε βοηθάνε»…

Κιλιάν Εμπαπέ

Οταν η Γαλλία… χώλαινε απέναντι στην πολύ καλή Σενεγάλη, μίλησε η κλάση του κορυφαίου της παίκτη. Για την ακρίβεια των δύο κορυφαίων της παικτών. Ο Ολίσε δημιούργησε, ο Εμπαπέ εκτέλεσε (δις) και η Γαλλία βγήκε από το αδιέξοδο και κέρδισε τους Αφρικανούς, με τον άσο της Ρεάλ να μένει… κοντά στον Μέσι και τον Κλόζε, στον πίνακα των πρώτων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ερλινγκ Χάαλαντ

Στο ντεμπούτο του σε Μουντιάλ, ο Νορβηγός μπήκε με την φόρα που είχε από την Πρέμιερ Λιγκ. Δύο τέρματα, δημιουργία φάσεων, κερδισμένες μονομαχίες και ένα από τα υψηλότερα rating στην πρώτη αγωνιστική πίσω από Μέσι και την… μισή εθνική Γερμανίας. Ολοι περιμένουν την μονομαχία του με τον Εμπαπέ στον όμιλο…

Χάρι Κέιν

Ο Χάρι Κέιν έδειξε γιατί θεωρείται από τους περισσότερους, ο κορυφαίος σέντερ φορ στον πλανήτη. Μόνιμη εστία κινδύνου για την σκληροτράχηλη άμυνα των Κροατών, τη νίκησε μια φορά από την άσπρη βούλα κι άλλη μία με δική του ενέργεια και σουτ. Εξαιρετική πρεμιέρα σε όλα τα επίπεδα για τον ίδιο και την ομάδα του.

Οι.. Αόρατοι

Κριστιάνο Ρονάλντο

Για πρώτη φορά μετά το 2014, ο Ρονάλντο είχε… μηδέν σουτ στην εστία, σε αγώνα Μουντιάλ. Εμεινε «άσφαιρος» για 10ο παιχνίδι με την εθνική Πορτογαλίας και ήταν τόσο κακός που η κριτική που ασκήθηκε στον… προπονητή του (Μαρτίνεθ) που τον κρατούσε μέσα στο παιχνίδι, ήταν άνευ προηγουμένου. Ο 41χρονος Κριστιάνο όση ποιότητα και να φέρνει, φαίνεται πως η παρουσία του χαλάει το παιχνίδι της Πορτογαλίας, η οποία ήταν κάκιστη με το Κονγκό

Πέδρι

Με τον Γιαμάλ στον πάγκο, το βάρος μεσοεπιθετικά έπεσε πάνω στον Πέδρι (κυρίως). Ο νεαρός άσος ωστόσο δεν είχε καθόλου ουσία στο παιχνίδι του. Είχε και κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι με το Πράσινο Ακρωτήρι. Σίγουρα οι Ισπανοί περίμεναν πολλά περισσότερα από αυτόν

Κέβιν ντε Μπρόινε

Κόντρα στην Αίγυπτο η προσφορά του ήταν ένα σουτ στην εστία και… 5 εκτελέσεις κόρνερ. Η γκέλα με τους βορειαφρικανούς πιθανοτατα δεν θα στοιχήσει, ωστόσο η εμφάνισή του ήταν κατώτερη των περιστάσεων και στο 85 έγινε και αλλαγή, ενώ το ματς ήταν ακόμη ανοιχτό

Λούκα Μόντριτς

Ηταν σαν… να μην υπήρχε. Ενας από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές του κόσμου τα τελευταία 15 χρόνια, στα 40 του ήταν φανερό πως δεν μπορεί να προσφέρει σε αγώνα επιπέδου σαν τον χθεσινό κόντρα στην Αγγλία. Το κατάλαβε και ο προπονητής του, που αφού είδε πως ήταν άφαντος, τον έκανε αλλαγή στο 58’.

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