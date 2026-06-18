Περισσότερες από 115.000 μερίδες προσέφερε η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 σε κοινωνικούς φορείς, σχολεία, οργανισμούς κοινωνικής φροντίδας και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο δομών που στηρίζουν καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν η προσφορά είχε διαμορφωθεί στους 10 τόνους, η φετινή επίδοση αναδεικνύει την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας της εταιρείας και τη διαρκή προσήλωσή της σε δράσεις ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο εκτείνεται από τη στήριξη κοινωνικών φορέων και εκπαιδευτικών δομών έως πρωτοβουλίες που αφορούν τους ίδιους τους εργαζομένους της και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Οι δωρεές της εταιρείας κατευθύνονται σε ένα ευρύ δίκτυο οργανισμών και κοινωνικών δομών, συμβάλλοντας στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην ενίσχυση του έργου φορέων που προσφέρουν καθημερινά υπηρεσίες αλληλεγγύης και φροντίδας. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC μετατρέπει την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη με απτό κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει κάθε μήνα στους εργαζομένους της ένα κιβώτιο ζυμαρικών, ενώ υλοποιεί δράσεις που προωθούν τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, την ίση μεταχείριση και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εκπαίδευση, μέσα από χορηγίες προς σχολεία, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παιδιών, καθώς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση της επιχείρησης με τις τοπικές κοινωνίες.

Όλες οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στη στρατηγική ESG της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC και θα αναπτυχθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2026, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για την κοινωνία, τους εργαζομένους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η Ξανθή Γκιάλη, Οικονομική Διευθύντρια και HR Manager της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC δήλωσε:

«Η κοινωνική υπευθυνότητα για εμάς δεν αποτελεί μια ξεχωριστή δραστηριότητα, αλλά μέρος της καθημερινής λειτουργίας και της κουλτούρας μας. Επιδιώκουμε να είμαστε παρόντες εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, στηρίζοντας ανθρώπους, φορείς και πρωτοβουλίες που προσφέρουν ουσιαστικό έργο στην κοινωνία. Παράλληλα, επενδύουμε στους εργαζομένους μας και στις τοπικές κοινωνίες, γιατί πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη χτίζεται μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίας προσφοράς.»

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