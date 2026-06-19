Επεκτείνεται το πρόγραμμα Οίκοθεν μέσω της Τηλεϊατρικής: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα και δωρεάν tablet στους ασθενείς

Ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους οι ασθενείς που λαμβάνουν αντικαρκινική θεραπεία κατ΄ οίκον μέσω του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ στο νοσοκομείο «Άγιο Σάββα», όσοι δέχονται νοσηλεία και ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι ασθενείς θα μπορούν να αναρτούν τα δεδομένα των μετρήσεων τους, όπως η πίεση τους.

Τα παραπάνω ανέφερε ο επιστημονικά υπεύθυνος του ΟΙΚΟΘΕΝ, παθολόγος – ογκολόγος του νοσοκομείου, Μιχάλης Νικολάου στο συνέδριο «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία», που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά, στους ασθενείς θα χορηγηθεί ένα tablet, ένα ψηφιακό πιεσόμετρο και μια ψηφιακή ζυγαριά και μέσω Bluetooth θα ανεβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα των μετρήσεών τους στην κινητή συσκευή. Παράλληλα ο ασθενής θα μπορεί να συνομιλεί μέσω chat με άλλους ασθενείς, αλλά και με μέλη της ιατρικής ομάδας του Αντικαρκινικου Νοσοκομείου «Αγίου Σάββα». Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα να κλείσει διαδικτυακό ή φυσικό ραντεβού με το γιατρό.

«Εμείς έχουμε θέσει ανώτατα και κατώτατα όρια, και σε απόκλιση αυτών να μας έρχεται alert στο κινητό γιατί μπορεί να είναι σε κίνδυνο ο ασθενής μας αν για παράδειγμα έχει 130 σφύξεις», σημείωσε ο κ. Νικολάου και συνέχισε: «Το σύστημα θα μας υποχρεώνει να δίνουμε στον ασθενή διατροφικό πρόγραμμα και πρόγραμμα άσκησης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα».

Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής και τηλεπαρακολούθησης έρχεται να προστεθεί σε ένα πλέγμα υπηρεσιών προς τους ογκολογικούς ασθενείς, τρία χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής της πρωτοποριακής δράσης ΟΙΚΟΘΕΝ, για την ασφαλή μεταφορά και χορήγηση αμιγώς νοσοκομειακών φαρμάκων στο σπίτι του ασθενούς.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου. Συγκεκριμένα:

Έχουν πραγματοποιηθεί 1000 θεραπείες στα σπίτια των ασθενών ετησίως.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι σε μια πλήρη ανάπτυξη αυτές οι θεραπείες μπορεί να φτάσουν μέχρι και 4.000 μόνο για τον Άγιο Σάββα”,

«Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα παράδειγμα «αντίστροφου gatekeeping»: Αντί να φιλτράρει την είσοδο στο σύστημα, ανοίγει μια νέα πύλη εξόδου μεταφέροντας τη φροντίδα από το νοσοκομείο στο σπίτι, με οργανωμένο και ελεγχόμενο τρόπο, προστατεύοντας την ασφάλεια του ασθενούς και τη λειτουργία του συστήματος ταυτόχρονα» εξηγεί ο γιατρός.

Μια από τις καινοτόμες υπηρεσίες προς τους ασθενείς, είναι και οι “Κινητές Βιβλιοθήκες Ανάσας” που ξεκίνησαν πρόσφατα σε μια συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τη Win Cancer και τα αντικαρκινικά νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Μεταξά.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα Οίκοθεν, μετά την πιλοτική έναρξη εφαρμογής του από τον Άγιο Σάββα τον Ιούνιο του 2023, έχει επεκταθεί σε πέντε ακόμη νοσοκομεία, καλύπτοντας πλέον και ασθενείς με άλλα νοσήματα, εκτός από τα ογκολογικά.

Τα νοσοκομεία αυτά είναι: το Μεταξά, για ογκολογικά και αιματολογικά περιστατικά, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για ογκολογικά, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για νευρολογικά και το Θεαγένειο για ογκολογικά περιστατικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την προοπτική επέκτασης και σε άλλα δημόσια θεραπευτήρια ανά την Ελλάδα, ο ίδιος ανέφερε πως επίκειται η προτυποποίηση των διαδικασιών για κατ’ οίκον νοσηλεία, κατ’ οίκον θεραπεία και κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα.

Το συνέδριο «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

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