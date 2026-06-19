Έλληνες και αντιβίωση: Ποιες ειδικότητες τη συνταγοραφούν… αλόγιστα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές

Το 45% του πληθυσμού της χώρας μας έλαβε μια συνταγή για αντιβιοτικά το 2024 από τις πρωταθλήτριες ιατρικές ειδικότητες που είναι οι Ουρολόγοι, Παθολόγοι, Γενικοί Γιατροί και Παιδίατροι.

Παράλληλα η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, είναι στην κορυφή της λίστας με τις περιοχές της Ελλάδας όπου οι κάτοικοι καταπίνουν αντιβιώσεις σαν να είναι καραμέλες σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που δείχνουν ότι γράφονται 800 συνταγές ανά 1000 κάτοικους το μήνα!

Το εντυπωσιακότερο από όλα όμως είναι ότι το 90% από αυτές τις ιατρικές συνταγές είναι εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλλων, και συνήθως είναι νέα φάρμακα που έχουν υψηλότερη τιμή! Αντίστοιχα οι γιατροί στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε, συνταγογραφούν και παλιότερα αντιβιοτικά με χαμηλότερη τιμή. Σημειώνεται ότι οι τιμές των αντιβιοτικών στην Ελλάδα κυμαίνονται από 3 έως και 36 ευρώ το κουτί.

Τα παραπάνω αποκαλυπτικά στοιχεία, που έρχονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης των δεδομένων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΥΚΑ, τα οποία παρουσίασαν σήμερα στη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας με θέμα : «Αναλύοντας την συνταγογράφηση των αντιβιοτικών, αξιοποιώντας τα δεδομένα της ΗΔΥΚΑ», παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα αντιβιοτικά έγινε υποχρεωτική το 2020. Έως τότε ο καθ΄ ένας μπορούσε να πάρει αντιβίωση, με ότι αυτό σήμαινε για τις παρενέργειες που μπορούσε να έχει και φυσικά για την απώλεια πόρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλες ανάγκες του ΕΣΥ.

Το πιο σημαντικό, όμως, από αυτή τη στρεβλή συμπεριφορά γιατρών και πολίτων, είναι ότι η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών εξακολουθεί να υφίσταται όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Ινστιτούτο επιστημονικών Μελετών το Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) που πραγματοποίησε τη μελέτη. Αυτή η επικίνδυνη κατάσταση ενισχύει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις καθώς μειώνει την αποτελεσματικότητα των αντιβιώσεων, λόγω υπερκατανάλωσης και εντείνει «το πάρτι των μικροβίων» στα ελληνικά νοσοκομεία.

Η μελέτη

Το ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιοτικών δεκαετίες τώρα είναι γνωστό, ωστόσο τα δεδομένα της ΗΔΥΚΑ αποκαλύπτουν πλέον στοχευμένα και μεθοδικά:

Τις περιοχές που συνταγογραφούνται λιγότερα και περισσότερα αντιβιοτικά.

Για ποιες ασθένειες

Τις κατηγορίες αντιβιοτικών συνταγογραφούνται.

Τις ιατρικές ειδικότητες που συνταγογραφούν τα περισσότερα ή λιγότερα αντιβιοτικά

Εαν γίνεται χρήση των ιατρικών πρωτοκόλλων.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι :

Μόνο 9% των κουτιών που συνταγογραφούνται είναι εντός θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Σύμφωνα με την εξήγηση που έδωσαν οι ειδικοί είναι ότι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων είναι χρονοβόρα και οι ιατροί δεν έχουν τόσο διαθέσιμο χρόνο.

Συνταγογραφούνται 116 κουτιά αντιβιοτικών ανά 1.000 κατοίκους το μήνα, κάθε χρόνο!

Στους άνδρες 55 ετών και άνω υπάρχει πιο αυξημένη κατανάλωση. Στις γυναίκες υπάρχει κατανάλωση κυρίως στις ηλικίες 20-30 ετών, πιθανότατα για την αντιμετώπιση ουρολοιμώξεων.

Η Ελλάδα είναι κάτω από το επιθυμητό όριο του 65% για αντιβιοτικά πρώτης γραμμής, όπως έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η ανάλυση δείχνει ότι συνταγογραφούνται σε αυξημένο ποσοστό αντιβιοτικά, όπως οι κινολόνες .

. Η υψηλότερη σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπως Χανιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κόρινθος.

Η χαμηλότερη συνταγογράφηση παρατηρείται σε Ευρυτανία και Φωκίδα.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου κ. Χάρης Βαβουρανάκης σημείωσε ότι ο ΠΙΣ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ειδική ημερίδα για το θέμα, με στόχο να αναλυθούν και να συζητηθούν με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα αποτελέσματα προκειμένου να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δρ Άρης Αγγελής είναι Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας, σχολιάζοντας την έρευνα, ανέφερε ότι το υπουργείο Υγείας έχει πλέον στη διάθεσή του πολύτιμα δεδομένα για τις περιοχές που έχουν υψηλή συνταγογράφηση, ποιοι ασθενείς τα λαμβάνουν, εάν αυτοί οι ασθενείς είναι χρόνιοι πάσχοντες (όπως π,χ σακχαρώδης διαβήτης κλπ), αλλά και το ποσοστό των γιατρών που συνταγογραφεί εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλλων κλπ. Όπως τόνισε ο κ. Αγγελής αυτά τα δεδομένα είναι πολύτιμα και το υπουργείο Υγείας θα τα αξιοποιήσει προκειμένου να κάνει τις ανάλογες διορθώσεις, να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις όπου υπάρχουν και να κάνεις τις παρεμβάσεις του.

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