Μηδέν ζάχαρη περισσότερα προβλήματα; – Τα αναπάντεχα ευρήματα νέας μελέτης

Η εξάλειψη της ζάχαρης από τη διατροφή σας μπορεί να φαίνεται σαν το «κλειδί» για μια υγιεινή διατροφή, ωστόσο μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία του πεπτικού συστήματος, επιβεβαιώνοντας το αρχαίο ελληνικό ρητό «Παν μέτρον άριστον»!

Συγκεκριμένα μια μελέτη που παρουσιάστηκε στο ENDO 2026, την ετήσια συνάντηση της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, υποδηλώνει ότι η πλήρης έλλειψη σακχαρόζης, ή επιτραπέζιας ζάχαρης, μπορεί να βλάψει την υγεία του εντέρου και να διαταράξει τον φυσικό μεταβολισμό του σώματος.

Η μελέτη

Για να διερευνήσουν πώς η πλήρης απουσία ζάχαρης από τη διατροφή επηρεάζει τον οργανισμό, ερευνητές του Ινστιτούτου Διαβήτη Dasman, στο Κουβέιτ διεξήγαγαν μια μελέτη 16 εβδομάδων σε δύο ομάδες ποντικών. Και οι δύο ομάδες τέθηκαν σε δίαιτα χαμηλών λιπαρών, αλλά με μία κρίσιμη διαφορά.

Η μία ομάδα ακολούθησε μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών που περιελάμβανε μια τυπική ποσότητα σακχαρόζης, ενώ η άλλη ομάδα ακολούθησε μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών που ήταν εντελώς απαλλαγμένη από ζάχαρη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, οι επιστήμονες παρακολούθησαν μια ευρεία ποικιλία φυσιολογικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ζώων, της ανοχής στη γλυκόζη, της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, των ορμονικών επιπέδων, της εσωτερικής φλεγμονής και της συγκεκριμένης σύνθεσης των βακτηρίων του εντέρου τους.

Τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η πλήρης αφαίρεση της ζάχαρης προκάλεσε αρκετά απροσδόκητα προβλήματα υγείας.

«Η πλήρης αφαίρεση της σακχαρόζης από μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να διαταράξει απροσδόκητα την υγεία του εντέρου και να προωθήσει φλεγμονή και μεταβολική δυσλειτουργία», δήλωσε στην ανακοίνωση ο Rasheed Ahmad, κύριος επιστήμονας και επικεφαλής του Τμήματος Ανοσολογίας & Μικροβιολογίας στο Ινστιτούτο Διαβήτη Dasman.

Παρόλο που τα ποντίκια στη δίαιτα χωρίς ζάχαρη δεν πήραν επιπλέον βάρος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι εσωτερικοί δείκτες υγείας τους επιδεινώθηκαν.

Τα ζώα που δεν είχαν σακχαρόζη ανέπτυξαν ανισορροπία στα μικρόβια του εντέρου τους και αύξησαν τη φλεγμονή στα έντερα και το ήπαρ.

Έδειξαν επίσης σημάδια κακής ρύθμισης της γλυκόζης, αντίστασης στην ινσουλίνη και κυτταρικών αλλαγών που σχετίζονται με τη λιπώδη ηπατική νόσο, σύμφωνα με την έρευνα.

«Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πλήρης απομάκρυνση της σακχαρόζης από μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το εντερικό μικροβίωμα και την μεταβολική υγεία», κατέληξε ο Ahmad.

Ενώ οι κίνδυνοι από τις δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι καλά εδραιωμένοι, οι ερευνητές σημείωσαν ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στις επιπτώσεις της πλήρους εξάλειψης της ζάχαρης από τα γεύματα χαμηλών λιπαρών.

Συμπέρασμα

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτά τα νέα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι οι διαιτητικοί υδατάνθρακες παίζουν πολύτιμο ρόλο στην υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και του μικροβιώματος του εντέρου.

Επειδή η έρευνα αυτή διεξήχθη σε ποντίκια σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 16 εβδομάδων, απαιτούνται περαιτέρω κλινικές δοκιμές για να προσδιοριστεί εάν μια δίαιτα χωρίς ζάχαρη προκαλεί την ίδια φλεγμονή του εντέρου και του ήπατος.

Επιπλέον, η μελέτη επικεντρώθηκε ειδικά στην αφαίρεση της σακχαρόζης από τα γεύματα χαμηλών λιπαρών, πράγμα που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην ισχύουν για άτομα που αποβάλλουν τη ζάχαρη ενώ ακολουθούν διατροφικά προγράμματα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά ή κετογόνα, σημείωσαν οι ερευνητές.

Η ομάδα πιστεύει ότι οι μελλοντικές διατροφικές οδηγίες μπορεί να απομακρυνθούν από τους αυστηρούς, απόλυτους περιορισμούς στη ζάχαρη και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση ενός ποικίλου, υγιούς πληθυσμού βακτηρίων του εντέρου μέσω ισορροπημένης διατροφής .

«Μακροπρόθεσμα, αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση των στρατηγικών για την πρόληψη και τη διαχείριση των μεταβολικών διαταραχών, της λιπώδους νόσου του ήπατος και των χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων», δήλωσε ο Ahmad.

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