Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Γερμανικά

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Με το μάθημα των Γερμανικών συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα.
Δείτε τα θέματα στο μάθημα στα γερμανικά:
Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.
Το πρόγραμμα των επόμενων ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:
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