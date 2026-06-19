Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Γερμανικά

Με το μάθημα των Γερμανικών συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα.

Δείτε τα θέματα στο μάθημα στα γερμανικά:

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.

Το πρόγραμμα των επόμενων ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία Δευτέρα 22 Ιουνίου : Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία Τρίτη 23 Ιουνίου : Γαλλικά

: Γαλλικά Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Ιταλικά Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Διαβάστε επίσης:

Περιπέτεια για δύο 22χρονους στον Όλυμπο, ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Θεσσαλονίκη: Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ – Δικογραφία σε βάρος 42χρονου

Εύβοια: Έβαλαν δίχτυα για να κρατήσουν τις μέδουσες μακριά από τις ακτές