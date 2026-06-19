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19.06.2026 10:20

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Γερμανικά

19.06.2026 10:20
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Με το μάθημα των Γερμανικών συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα.

Δείτε τα θέματα στο μάθημα στα γερμανικά:

Λήψη

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.

Το πρόγραμμα των επόμενων ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

  • Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
  • Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
  • Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά
  • Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά
  • Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 11:59
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