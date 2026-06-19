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19.06.2026 12:01

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

19.06.2026 12:01
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 19 Ιουνίου στις 18:00 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στις 07:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 127,25ο χλμ. έως και το 125,65ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Μαρτίνου (125,77ο χλμ.) στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Μαλεσίνας και θα κατευθύνονται μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού μέχρι τον Α/Κ Μαρτίνου.

Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 127,25ο χλμ. έως και το 125,2ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Μαρτίνου (125,77ο χλμ.) Οι οδηγοί θα κατευθύνονται μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού μέχρι τον Α/Κ Κάστρου όπου θα πραγματοποιείται η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 18:00 έως και τις 07:00.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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