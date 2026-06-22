ΑΔΜΗΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης 7,4 δισ. για τις διασυνδέσεις και το δίκτυο

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε ο ΑΔΜΗΕ, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές κινήσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς για το 2026, προσέλκυσε προσφορές πολλαπλάσιες του ζητούμενου ποσού, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντλήσει συνολικά 530 εκατ. ευρώ. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αποτυπώνει τη ζήτηση που εκδηλώθηκε τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά περίπου 14 φορές, γεγονός που αναδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων για τον όμιλο και τις προοπτικές του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της αύξησης διαδραμάτισε η συμμετοχή της Capital World Investors, ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχήματα παγκοσμίως, η οποία δεσμεύθηκε για επένδυση 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας, συμμετείχε με 270,9 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό της πάνω από το 51% μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η παρουσία των δύο αυτών επενδυτών λειτούργησε ως καταλύτης για την προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, επενδυτικά ταμεία μακροπρόθεσμου ορίζοντα αλλά και εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τον ενεργειακό κλάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η ζήτηση προήλθε κυρίως από επενδυτές που αναζητούν συμμετοχή σε εταιρείες υποδομών με σταθερές ταμειακές ροές και σαφές επενδυτικό πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Ο ΑΔΜΗΕ θεωρείται πλέον μία από τις πιο κρίσιμες εταιρείες του εγχώριου ενεργειακού συστήματος, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων ηλεκτρικών διασυνδέσεων που υλοποιούνται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη, από τις νησιωτικές διασυνδέσεις έως τα νέα διεθνή έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται κομβικές τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας όσο και για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα.

Το ενδιαφέρον των ξένων κεφαλαίων συνδέεται επίσης με τη γενικότερη στροφή των διεθνών επενδυτών προς τις ενεργειακές υποδομές. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή της αυτονομία και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση, οι εταιρείες που διαχειρίζονται κρίσιμα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα έργα που σχεδιάζονται ή υλοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, θεωρούνται βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής.

Με βάση την τελική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία προχώρησε στην αποδοχή προσφορών συνολικού ύψους 530 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης καθορίστηκε ομοιόμορφα τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή τοποθέτηση.

Συνολικά αναμένεται να εκδοθούν περισσότερες από 130 εκατομμύρια νέες μετοχές, με τις περισσότερες να κατευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία.

Για την αγορά, το αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου αποτελεί κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη χρηματιστηριακή συναλλαγή. Αποτελεί ένδειξη ότι μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικές προοπτικές στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον ενεργειακό τομέα. Και σε μια περίοδο όπου η χρηματοδότηση μεγάλων υποδομών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, η ανταπόκριση που συνάντησε ο ΑΔΜΗΕ θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο ηχηρές ψήφους εμπιστοσύνης που έχει λάβει ελληνική εισηγμένη εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

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