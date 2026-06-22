Χανιά: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση μίας τουρίστριας βρίσκεται σε εξέλιξη στο φαράγγι της Ίμπρου, στα Χανιά.

Η ηλικιωμένη τουρίστρια τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι, που βρίσκεται στα Σφακιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, πρόκειται για μία 75χρονη Ισπανίδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι ενώ διέσχιζε το φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, που προσπαθούν να μεταφέρουν την τραυματισμένη γυναίκα σε ασφαλές σημείο και να την παραδώσουν σε σταθμό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συνθήκες στην περιοχή καθιστούν τη διαδικασία απαιτητική, ωστόσο, η 75χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

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