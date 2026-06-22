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22.06.2026 18:15

Αίγινα: Χειροπέδες σε 26χρονο για ασέλγεια σε ανήλικη

22.06.2026 18:15
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Στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού προχώρησαν, στις 18 Ιουνίου, αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος, στην περιοχή της Αίγινας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης, η οποία είχε συμπληρώσει το 12ο αλλά όχι το 15ο έτος της ηλικίας της.

 Κατά την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, από τον Αύγουστο του 2025. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

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