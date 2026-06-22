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22.06.2026 11:17

Υποψηφιότητα του Ρεθύμνου για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Τουρισμού 2027

22.06.2026 11:17
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Την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της «European Capital of Tourism 2027» κατέθεσε ο Δήμος Ρεθύμνης, διεκδικώντας μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που θα ενισχύσει τη διεθνή προβολή του προορισμού και θα αναδείξει τη στρατηγική του για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο δήμος προχώρησε στην υποβολή δύο νέων προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την αστική κινητικότητα, την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Ειδικότερα, το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού, κατέθεσε αίτηση για την ανάδειξη του Ρεθύμνου ως «European Capital of Tourism 2027» στην κατηγορία προορισμών με πληθυσμό από 25.000 έως 100.000 κατοίκους. Μέσα από την υποψηφιότητα, το Ρέθυμνο προβάλλεται ως ένας σύγχρονος μεσογειακός προορισμός που συνδυάζει την ιστορική και πολιτιστική του ταυτότητα με πολιτικές πράσινης μετάβασης, βιώσιμης κινητικότητας, ψηφιακής πληροφόρησης, προσβασιμότητας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ο Δήμος Ρεθύμνης κατέθεσε πρόταση στην 4η πρόσκληση του European Urban Initiative – Innovative Actions με τίτλο «V-Zero: A Living Lab for Mobility Safety», με στόχο τη δημιουργία ενός πιλοτικού αστικού εργαστηρίου για την ασφαλή, προσβάσιμη και βιώσιμη κινητικότητα. Η πρόταση εστιάζει στη συμμετοχή των πολιτών, στην αλλαγή συμπεριφορών και στην εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο.

Επιπλέον, ο δήμος υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα URBACT IV – Action Networks με τίτλο «Beyond Speed30», επιδιώκοντας τη συμμετοχή ως επικεφαλής εταίρος σε δίκτυο επτά ευρωπαϊκών πόλεων. Στόχος είναι η μετατροπή των δρόμων με όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα σε ασφαλέστερους, λειτουργικότερους και περισσότερο φιλικούς προς τους πολίτες δημόσιους χώρους.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης δήλωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική του δήμου για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών συνεργασιών και χρηματοδοτικών εργαλείων, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Άγγελος Μαλάς υπογράμμισε ότι οι προτάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της βιώσιμης κινητικότητας και της ευρωπαϊκής προβολής του Ρεθύμνου.

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