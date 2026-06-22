Νέα μελέτη: Τελικά τα γένια είναι ανθυγιεινά;

Η ιδέα ότι τα γένια είναι πιο βρώμικα από τα ξυρισμένα ανδρικά πρόσωπα κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους γενειοφόρους άνδρες ως λιγότερο καθαρούς.

Επίσης μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι πελάτες εστιατορίων αξιολόγησαν τους σερβιτόρους με τρίχες προσώπου ως πιο βρώμικους! Ωστόσο κατά πόσο αυτή η αντίληψη ανταποκρίνεται στην αλήθεια;

Η επιστήμη, δεν το υποστηρίζει απαραίτητα αυτό αναφέρει σε άρθρο του στον The Gurdian o καθηγητής ανοσολογίας εμβολίων στο Imperial College London John Tregoning.

Μία από τις πρώτες μελέτες επί του θέματος, που δημοσιεύθηκε το 1967, εξέτασε πόσα βακτήρια μπορούσαν να ανακτηθούν από τα πρόσωπα των ανδρών μετά από τεχνητό ψεκασμό στο δέρμα τους.

Αναλυτικά οι ερευνητές συνέκριναν πλυμένα και άπλυτα πρόσωπα, με γένια και χωρίς. Ο πιο βρώμικος συνδυασμός ήταν χωρίς γένια: τα περισσότερα βακτήρια ανακτήθηκαν από άπλυτα, ξυρισμένα πρόσωπα, ακολουθούμενα από άπλυτα, γενειοφόρα πρόσωπα, πλυμένα, γενειοφόρα πρόσωπα και τέλος πλυμένα, ξυρισμένα πρόσωπα.

«Έτσι, αν δεν πρόκειται να πλύνετε το πρόσωπό σας, είναι καλύτερο να έχετε γένια», λέει ο Tregoning, «αλλά αν πρόκειται να πλύνετε το πρόσωπό σας, είναι ελαφρώς καλύτερο να είστε ξυρισμένοι».

Πιο πρόσφατες έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε χειρουργούς και εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπου το ερώτημα αφορά λιγότερο τη γενική υγιεινή και περισσότερο το εάν η τριχοφυΐα του προσώπου επηρεάζει τον κίνδυνο μόλυνσης στα χειρουργεία.

Τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι τα γένια μπορούν να παγιδεύσουν βακτήρια , ενώ άλλες βρίσκουν μικρή διαφορά. Πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο λήψης των δειγμάτων και οι περισσότερες μελέτες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική ανησυχία.

Συνολικά, ο Tregoning λέει ότι η ιδέα ότι τα γένια είναι ανθυγιεινά είναι υπερβολική. «Όλα έχουν βακτήρια πάνω τους», αναφέρει και εξηγεί: «Οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας, με τρίχες ή χωρίς, θα έχει βακτήρια πάνω του. Δεν είναι πραγματικά πρόβλημα εκτός αν υπάρχει ανοιχτή πληγή. Τις περισσότερες φορές είναι μια χαρά».

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