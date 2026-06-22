Παρολίγον τραγωδία στη Ρόδο: Παιδάκι 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Με έναν τραυματισμό τη… γλίτωσε πιτσιρικάς 2 ετών, που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική της Ρόδου, το ατύχημα έγινε το Σάββατο (20-06) και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, ο μικρός νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.

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