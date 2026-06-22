ΣΥΡΙΖΑ: «Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα λίγων εκατοντάδων ευρώ»

«Η κυβέρνηση φέρνει μια ακόμη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά. Όμως το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ». Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του κόμματος, «η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση, γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος της κοινωνικής πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά».

«Το δημογραφικό είναι μόνιμο εθνικό πρόβλημα και απαιτεί μόνιμες πολιτικές: αξιοπρεπείς μισθούς, προσιτή στέγη, δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εργασιακή ασφάλεια και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας», τονίζει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Τα παιδιά δεν είναι έκτακτο γεγονός. Ούτε η δημογραφική κρίση είναι έκτακτη συνθήκη. Είναι το μέλλον της χώρας».

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