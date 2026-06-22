Θανατηφόρα παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Μεσογείων

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζή στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η παράσυρση διερευνώνται.

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