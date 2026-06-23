Ένα νέο πολυτελές resort στην Αντίγκουα φιλοδοξεί να αλλάξει την εμπειρία διακοπών στην Καραϊβική, συνδυάζοντας τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμούς, βίλες πάνω από το νερό και ένα «ειδικό» εκκλησάκι για γάμους.

Το Long Bay Zen Resort σχεδιάζεται στη βορειοανατολική ακτή της Αντίγκουα, κοντά στο Willikies, σε μια πιο ήσυχη πλευρά του νησιού, μακριά από τα πιο πολυσύχναστα θέρετρα. Η περιοχή του Long Bay είναι γνωστή για τις μεγάλες εκτάσεις με ανοιχτόχρωμη άμμο, τα καθαρά και ρηχά νερά, αλλά και την πρόσβαση σε μερικά από τα πιο όμορφα παράλια της Αντίγκουα.

Το παλιό Long Bay Hotel μετατρέπεται σε ένα νέο resort 113 δωματίων, με κόστος που υπολογίζεται στα 200 εκατ. δολάρια.

Photo: Long Bay Zen Resort

Μπάτλερ τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ και έξυπνα δωμάτια

Το Long Bay Zen Resort σχεδιάζεται ως ένα καταφύγιο υψηλής τεχνολογίας, χωρίς όμως η τεχνολογία να κυριαρχεί στην εμπειρία του επισκέπτη.

Σύμφωνα με τα σχέδια, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους μπάτλερ τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα μαθαίνει τις προτιμήσεις τους, θα δημιουργεί προγράμματα, θα αναλαμβάνει διευθετήσεις και θα επιχειρεί να προβλέπει τις ανάγκες τους.

Στο εσωτερικό του resort θα κινούνται αθόρυβα αυτοματοποιημένα οχήματα, ενώ ρομπότ θα αναλαμβάνουν παραδόσεις αντικειμένων και άλλες καθημερινές εργασίες εξυπηρέτησης. Στα δωμάτια, έξυπνα συστήματα θα επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση του φωτισμού και της θερμοκρασίας.

Βίλες πάνω από το νερό και εικόνες που θυμίζουν Μαλδίβες

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του project είναι οι εγκαταστάσεις πάνω από το νερό, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τις Μαλδίβες.

Το θέρετρο θα περιλαμβάνει βίλες πάνω στο νερό, παραθαλάσσιες βίλες με πισίνα, κεντρικούς χώρους φιλοξενίας, lobby, χώρους εστίασης, πισίνα με μπαρ και σημεία σχεδιασμένα ώστε να αξιοποιούν τη θέα προς τα τιρκουάζ νερά του Long Bay.

Photo: Long Bay Zen Resort

Το φουτουριστικό εκκλησάκι

Ξεχωριστή θέση στο project έχει ένα εκκλησάκι πάνω από το νερό, το οποίο θα είναι χτισμένο πάνω από τα τιρκουάζ νερά του Long Bay και θα απευθύνεται κυρίως σε ζευγάρια που επιλέγουν την Αντίγκουα για γάμο.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται από τους δημιουργούς του resort ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του σχεδιασμού και συνδέεται με την προσπάθεια της χώρας να προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης.

Photo: Long Bay Zen Resort

Πράσινες υποδομές σε ένα ευαίσθητο σημείο

Τα σχέδια για το Long Bay Zen Resort περιλαμβάνουν επίσης μονάδα αφαλάτωσης, συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Οι υποδομές αυτές θεωρούνται σημαντικές για την Αντίγκουα, όπου το νερό και η ενέργεια αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Το Long Bay, ωστόσο, δεν είναι σημαντικό μόνο για την παραλία και τα νερά του. Στην περιοχή φωλιάζουν χελώνες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων όσο προχωρά η κατασκευή.

Το project συνδέεται με μια ευρύτερη στρατηγική της Αντίγκουα για τουρισμό υψηλότερης δαπάνης, χωρίς την πίεση που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός στις υποδομές και στο περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Gaston Browne, έχει αναφέρει ότι οι τιμές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να φτάσουν τα 5.000 δολάρια τη βραδιά, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ή επίσημη τιμολογιακή πολιτική.

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