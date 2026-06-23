Σάκης Τανιμανίδης: «Αν είμαι καλός μπαμπάς, είμαι ευτυχισμένος – Δεν θέλω τίποτα άλλο» (Video)

Σε μια εκδήλωση για τον Πόντο βρέθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης και ο πατέρας του, οι οποίοι σε δηλώσεις τους στις ψυχαγωγικές εκπομπές μίλησαν για τη βαθιά τους σύνδεση με τις ρίζες τους, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους να κρατούν τις παραδόσεις της οικογένειάς τους.

«Είναι πολύ ωραίο να κρατάς τις παραδόσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι πολύ ωραίο. Το να ξέρεις από πού κατάγεσαι, το να ξέρεις την ιστορία σου, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι η πυξίδα σου» είπε αρχικά ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ. και πρόσθεσε:

«Εννοείται πως θα περάσω αυτή την αξία και στις κόρες μου. Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, το ένα πράγμα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι στο να είμαι καλός μπαμπάς. Αν με ρωτήσει κάποιος “Τι θέλεις να είσαι;”, θέλω να είμαι μπαμπάς, θέλω να είμαι καλός μπαμπάς. Αν είμαι καλός μπαμπάς, είμαι ευτυχισμένος, τίποτα άλλο».

«Στο σπίτι μαγειρεύω ποντιακά φαγητά. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Με αυτό ζω. Γιατί πιστεύω ότι η παράδοση κι η ιστορία είναι η ταυτότητά μας. Αυτά έμαθε στο σπίτι ο Σάκης και τα άλλα μου παιδιά, και χαίρομαι που το συνεχίζουνε» δήλωσε από την πλευρά του ο πατέρας του, Στέφανος Τανιμανίδης.

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