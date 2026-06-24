Άννα Βίσση: Αυτό είναι το κόστος για τη συναυλία – υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ (Video)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα της Άννας Βίσση έχει, ήδη, ξεκινήσει, με την απόλυτη ελληνίδα σταρ να ετοιμάζεται να ανεβεί στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, σε ένα live που φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Μετά τις δύο θριαμβευτικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση ετοιμάζει πυρετωδώς το φιλόδοξο εγχείρημα, παραγωγής D&A Productions.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Θάνου Βάγιου στο Πρωινό, το κόστος της συναυλίας έχει σπάσει το φράγμα των 5 εκατομμυρίων ευρώ, με το συνολικό μπάτζετ να αναμένεται να αγγίξει τα 6 ή και 6.5 εκατομμύρια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πολύ ακριβά εισιτήρια της κατηγορίας diamond αναμένεται να εξαντληθούν σύντομα, με τις εισπράξεις μόνο από αυτά τα εισιτήρια να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ…

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