search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:49
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 13:24

Καλοκαίρι στην πόλη – Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

29.06.2026 13:24
ellinikos-kosmos

Η εναλλακτική θερινή κατασκήνωση του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» επανέρχεται για ακόμα ένα καλοκαίρι, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και πολύ-πολύ παιχνίδι!

Φέτος το καλοκαίρι, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της «Θόλου», του θεάτρου Εικονικής Πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και σας προσκαλούμε να περάσετε μαζί μας αξέχαστα!

Το «Καλοκαίρι στην Πόλη» μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ξεχωριστή γιορτή φαντασίας, γνώσης και δημιουργίας. Σε αυτή τη γιορτή οι καλεσμένοι δεν είναι συνηθισμένοι: θεοί και ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, επιστήμονες και καλλιτέχνες κάνουν την εμφάνισή τους. Μύθος και πραγματικότητα ενώνονται, δημιουργώντας μια εμπειρία που συναρπάζει!

Τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε από τα νησιά Γκαλαπάγκος έως το διάστημα και από την εποχή των δεινοσαύρων έως τον «Χρυσό Αιώνα» του Περικλή; Να συναντήσουμε Ολύμπιους θεούς, αγαπημένους μυθικούς ήρωες, σπουδαίους επιστήμονες και εμπνευσμένους καλλιτέχνες; Να διασκεδάσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί τους;

Γιατί όταν η «Θόλος» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» γιορτάζει, η πόλη γεμίζει χαρά και χαμόγελα και το καλοκαίρι γίνεται το πιο ξεχωριστό «Καλοκαίρι στην Πόλη»!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών και είναι σχεδιασμένο από το έμπειρο τμήμα Μουσειοπαιδαγωγών του ΙΜΕ. Υλοποιείται στους άρτια εξοπλισμένους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά, που μετά το κλείσιμο των σχολείων παραμένουν στην Αθήνα.

Για πέντε ημέρες, από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που συνθέτουν ένα πολυθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: προβολές στη «Θόλο», κατασκευές, κινητικά παιχνίδια και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, ανάλογα με την ηλικία τους.

Α’ θεματική:
Γιορτάζουμε με καλεσμένους Θεούς και Ήρωες της Ελληνικής Μυθολογίας.

Β’ θεματική:
Γιορτάζουμε με καλεσμένους Επιστήμονες και Καλλιτέχνες.

Ημερομηνίες:

22-26/6/26 — Α’ θεματική
29/6-3/7/26 — Β’ θεματική
6-10/7/26 — Α’ θεματική
24-28/8/26 — Α’ θεματική
31/8-4/9/26 — Β’ θεματική

Ημερήσιο πρόγραμμα:

08:00 – 09:00: Άφιξη στον «Ελληνικό Κόσμο».
09:00 – 10:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.
10:30 – 11:00: Δεκατιανό.
11:00 – 13:30: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.
13:30 – 14:00: Μεσημεριανό.
14:00 – 15:00: Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ομάδες.
15:00 – 16:00: Αναχώρηση παιδιών και προαιρετική φύλαξη έως 16:00.

Κρατήσεις θέσεων:

Μπορείτε να απευθύνεστε στο Τ: 212 254 0000 και στο email: [email protected]

Ηλεκτρονική προπώληση:
http://tickets.hellenic-cosmos.gr/

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

sofia new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα στην κόρη τους Δάφνη για τα γενέθλιά της

ellinikos-kosmos
ADVERTORIAL

Καλοκαίρι στην πόλη – Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:47
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

1 / 3