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29.06.2026 14:24

ΟΤΕ: πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

29.06.2026 14:24
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Στην υιοθέτηση και πιλοτική εφαρμογή νέων, ευέλικτων μορφών απασχόλησης προχωρά ο ΟΤΕ, κάνοντας ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Οι νέες δυνατότητες στην οργάνωση της απασχόλησης έχουν ως κύριο στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζομένων και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Είναι εθελοντικές και εφαρμόζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η καθεμία, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και αποτελούν περιεχόμενο σχετικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων μορφών απασχόλησης θα ξεκινήσει πιλοτικά από τις Επιχειρησιακές Μονάδες του IT και του HR, με στόχο, μέχρι το τέλος της χρονιάς, να αξιολογηθεί η επέκτασή τους σε όλους τους εργαζομένους του ΟΤΕ.  

Για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

  • κατανομής του ημερήσιου ωραρίου μεταξύ φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας, διατηρώντας το ημερήσιο οκτάωρο και το εβδομαδιαίο 40ωρο,
  • τετραήμερης δεκάωρης απασχόλησης, με διατήρηση του 40ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου και χορήγηση μίας επιπλέον ημέρας ανάπαυσης,
  • ευέλικτης κατανομής των ωρών απασχόλησης μέσα στην εβδομάδα, με δυνατότητα συσσώρευσης χρόνου απασχόλησης και αξιοποίησής του σε μεταγενέστερο χρόνο ως επιπλέον άδεια αναψυχής,
  • εξ’ αποστάσεως απασχόλησης από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας επιπλέον ποσοστό τηλεργασίας πέραν του υφιστάμενου πλαισίου,
  • προσωρινής μείωσης του ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης, έως και τέσσερις ώρες ημερησίως, με αντίστοιχη αναλογική προσαρμογή των αποδοχών.

Με αφορμή την εισαγωγή των νέων, ευέλικτων μορφών απασχόλησης, ο κ. Πάνος Τσιαντούλας, Chief People Officer Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Στον ΟΤΕ πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ευελιξία και στον σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων. Δοκιμάζουμε νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης δίνοντας στους εργαζομένους μας τη δυνατότητα να οργανώνουν καλύτερα τον χρόνο και την καθημερινότητά τους, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα συνεργασίας, υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε μαζί με τους ανθρώπους μας, επενδύοντας σε πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα και διαμορφώνουν ένα σύγχρονο περιβάλλον απασχόλησης.»

Παράλληλα, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού και η Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης, με την υπογραφή σχετικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

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