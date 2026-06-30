Athens Defence Conference: Η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας στο επίκεντρο εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων

Το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό που καλείται να καλύψει η Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα βρέθηκε στο επίκεντρο του Athens Defence Conference, με εκπροσώπους τραπεζών, επενδυτικών κεφαλαίων, ακαδημαϊκούς και ειδικούς σε θέματα ασφάλειας να αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Defence Conference, που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), σε μια περίοδο κατά την οποία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι νέες απαιτήσεις για αμυντικές επενδύσεις καθιστούν αναγκαία την κινητοποίηση σημαντικών χρηματοδοτικών πόρων, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο πρόεδρος του Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Emmanuel Dupuy, υποστήριξε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, όπου η ασφάλεια και η αποτρεπτική ισχύς αποκτούν κεντρική θέση στις πολιτικές προτεραιότητες. Όπως ανέφερε, απαιτείται στενότερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών αμυντικών αναγκών και των ευρωπαϊκών στρατηγικών επιλογών, καθώς και αξιοποίηση νέων πηγών χρηματοδότησης, με τη συμμετοχή τόσο των κεφαλαιαγορών όσο και των ιδιωτικών αποταμιεύσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Γιώργος Ζαββός, επισήμανε ότι το χρηματοδοτικό κενό για την ευρωπαϊκή άμυνα ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία νέων θεσμών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο ανάπτυξης ενός ισχυρού αμυντικού οικοσυστήματος, αξιοποιώντας τόσο τη γεωστρατηγική της θέση όσο και την εγχώρια βιομηχανική βάση.

Στις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στον αμυντικό τομέα αναφέρθηκε ο Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρος Τζούρος. Όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ασάφειες γύρω από τα κριτήρια ESG, την ευρωπαϊκή ταξινομία (EU Taxonomy) και τον χαρακτηρισμό των τεχνολογιών διττής χρήσης (dual use), γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση και επενδυτικά κεφάλαια.

Από την πλευρά των επενδυτών, ο Partner της TWJ Capital LLC, Nigel Jones, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον αμυντικό τομέα, κυρίως λόγω της μικρότερης αγοράς private equity και του περιορισμένου αριθμού νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η εικόνα μεταβάλλεται γρήγορα, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και δημιουργούνται νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο King’s College London και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εμμανουήλ Καραγιάννης, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ουσιαστική ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, επισημαίνοντας ότι η αύξηση της γραφειοκρατίας δεν αποτελεί απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συζήτηση ανέδειξε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα στρατηγικής και εξοπλισμών, αλλά και χρηματοδότησης. Η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, η άρση των κανονιστικών εμποδίων και η δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού πλαισίου αναδεικνύονται σε βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και αυτάρκους ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

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