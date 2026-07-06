Ιράν: Σήμερα η κηδεία του Χαμενεΐ – Η τελετή θα διαρκέσει περίπου 12 ώρες (Live)

To ύστατο χαίρε στον νεκρό Ανώτατο Ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αποτίει σήμερα το Ιράν, καθώς κορυφώνεται η τελετουργία της κηδείας του ανώτατου κληρικού, ο οποίος σκοτώθηκε από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το τελετουργικό προβλέπει νεκρική πομπή για την σορό του Χαμενεΐ στους δρόμους της Τεχεράνης. Το φέρετρο, καλυμμένο με την ιρανική σημαία, μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα μαζί με τις σορούς μελών της οικογένειάς του που επίσης σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου.

Η πομπή αναμένεται να διαρκέσει περίπου 12 ώρες, διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης – οι οποίοι είναι πλημμυρισμένοι από πολίτες – μέχρι το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ. Από εκεί η σορός θα μεταφερθεί στη Μασχάντ, γενέτειρα του Χαμενεΐ, όπου θα ταφεί στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά. Οι τελετές πένθους, που ξεκίνησαν το Σάββατο, θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη.

Οι ιρανικές αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας, ενώ έχουν επιβληθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περιορισμοί στον εναέριο χώρο, επιδιώκοντας τη μαζική συμμετοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις.

Την ίδια ώρα, κατά μήκος της διαδρομής της πομπής υπάρχουν πανό με συνθήματα και απειλές κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο γιος και διάδοχός του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να μην έχει εμφανιστεί δημόσια, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

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