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20.07.2026 09:38

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Δέκα απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα

20.07.2026 09:38
kafsonas

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Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και το κύμα καύσωνα να είναι αισθητό σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), προτείνει 10 απλές οδηγίες για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και παιδιά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει:

· Παραμείνετε σε σκιερό μέρος

· Κρατήστε το σπίτι δροσερό

· Μείνετε ενυδατωμένοι

· Τραφείτε σωστά και επαρκώς

· Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες

· Ντυθείτε ανάλαφρα

· Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις

· Μην καταναλώνετε αλκοόλ

· Φροντίστε τα κατοικίδιά σας

· Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό

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