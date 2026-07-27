Φωτιά στις μεταφορές από το «ράλι» του πετρελαίου: Εκτόξευση έως 70% στα αεροπορικά καύσιμα – Πώς συμπαρασύρονται εισιτήρια και ακτοπλοΐα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέο κύμα ανατιμήσεων στις μετακινήσεις προκαλεί η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδότησε ένα εκρηκτικό «ράλι» στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η αλματώδης αύξηση στο αεροπορικό καύσιμο (jet fuel) ανατρέπει πλήρως τους ισολογισμούς των αερομεταφορέων, την ίδια ώρα που οι επιβαρύνσεις στα ναυτιλιακά καύσιμα κρατούν «στο κόκκινο» τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στην αιχμή της θερινής περιόδου.

Η απότομη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετατρέπει σε γρίφο τις προβλέψεις κερδοφορίας των εταιρειών, με τα επιπλέον έσοδα από την αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση να μην επαρκούν πλέον για να απορροφήσουν το τεράστιο λειτουργικό κόστος.

Διεθνές σοκ: Ετήσια αύξηση έως 70% στο jet fuel

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της IATA, το κόστος του αεροπορικού καυσίμου στην Ευρώπη έχει φτάσει τα 154 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μηνιαία αύξηση 18% και ετήσια εκτίναξη 68,8%. Στις ΗΠΑ, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 30% μέσα σε μόλις είκοσι ημέρες τον Ιούλιο, με την ετήσια αύξηση να αγγίζει το 70%.

Η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα δεδομένα είναι αποκαλυπτική:

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η τιμή του jet fuel αυξήθηκε κατά σχεδόν 80 σεντς, φτάνοντας τα 3,59 δολάρια ανά γαλόνι.

Κολοσσοί των αερομεταφορών όπως η American Airlines είδαν τον ετήσιο προϋπολογισμό τους για καύσιμα να επιβαρύνεται κατά 1,6 δισ. δολάρια, περνώντας από προσδοκίες υψηλής κερδοφορίας σε οριακά αποτελέσματα ή ζημιές.

Αντίστοιχα, η United Airlines υπολογίζει την επιπλέον επιβάρυνση για το τρίτο τρίμηνο στα 575 εκατ. δολάρια.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, κάθε αύξηση κατά 1 σεντ στη μέση τιμή του καυσίμου επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα μιας μεγάλης αεροπορικής με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καθιστά τις αερομεταφορές έναν από τους πιο ευάλωτους κλάδους στις πετρελαϊκές διακυμάνσεις.

«Μπαράζ» επιβαρύνσεων στα αεροπορικά εισιτήρια

Αν και οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές για να μην πληγεί η ζήτηση, η μετακύλιση μέρους του κόστους στους επιβάτες θεωρείται αναπόφευκτη.

Οι αυξήσεις στους ναύλους εκδηλώνονται κυρίως μέσω της προσαρμογής των επιναύλων καυσίμων (fuel surcharges), αλλά και της ταχύτερης εξάντλησης των φθηνών ναύλων (basic economy), κάνοντας τα ταξίδια της τελευταίας στιγμής απλησίαστα για τον μέσο ταξιδιώτη.

«Στην “τσιμπίδα” των αυξήσεων και η Ελλάδα»

Η διεθνής κρίση στα αεροπορικά καύσιμα χτυπά αλύπητα και την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε ετήσια αύξηση 15,1% στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων τον Ιούνιο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι οι εγχώριοι αερομεταφορείς είχαν καλύψει μέσω προαγορών (hedging) το 60% των αναγκών τους, ο υπερδιπλασιασμός της τιμής του jet fuel οδήγησε σε αναπροσαρμογές ναύλων κατά 7% έως 8%, ενώ παράλληλα μπαίνει “φρένο” στην περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και δρομολογίων.

Παράλληλο μέτωπο στην ακτοπλοΐα: Στα ύψη τα ναυτιλιακά καύσιμα

Το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα δεν περιορίζεται στους αιθέρες, αλλά επεκτείνεται και στη θάλασσα. Τα ναυτιλιακά καύσιμα (VLSFO και MGO) παρακολουθούν την ανοδική τροχιά του αργού πετρελαίου, διατηρώντας το λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών εταιρειών σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Το κόστος των ναύλων για τις νησιωτικές γραμμές παραμένει αυξημένο, με τις τιμές για μια οικογένεια με αυτοκίνητο να ξεπερνούν συχνά τα 600-800 ευρώ για δημοφιλείς προορισμούς.

Πίεση στους νησιώτες και τον τουρισμό: Το υψηλό μεταφορικό κόστος συμπαρασύρει τις τιμές των αγαθών στα νησιά, ενώ παράλληλα περιορίζει τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών, ενισχύοντας την τάση για διακοπές «express» 3-4 ημερών.

Αβεβαιότητα για το φθινόπωρο

Όσο το γεωπολιτικό τοπίο παραμένει έκρυθμο και η αγορά πετρελαίου επιδεικνύει έντονη νευρικότητα, οι εκτιμήσεις για τις τιμές των εισιτηρίων στο σύνολο του μεταφορικού κλάδου παραμένουν συγκεχυμένες. Το βέβαιο είναι ότι το αυξημένο κόστος μετακίνησης αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τα νοικοκυριά και τον τουριστικό σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

Διαβάστε επίσης:

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως τις 31 Ιουλίου



«Ανοίγει» τη Δευτέρα ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι κρίσιμες λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: «Πίεση» για ευκολότερες απολύσεις