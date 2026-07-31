Στις φλόγες και η Βοιωτία – Πυρκαγιά και στον Φλόκα Αχαΐας – Για τρίτη μέρα μάχη των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

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Σε πολλαπλά μέτωπα συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φωτιές, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν τις αναζωπυρώσεις και δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Το πρωί της Παρασκευής εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, ενώ ήχησε και το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Ελλοπία



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. July 31, 2026

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Ρέθυμνο: Στην Αγία Παρασκευή το κυριότερο μέτωπο

Η προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης συνεχίζεται, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται κυρίως στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στον Ασώματο η εικόνα είναι καλύτερη, χωρίς ωστόσο να έχει εκλείψει ο κίνδυνος νέων εστιών.

Η φωτιά έφτασε σε τμήμα του φοινικοδάσους της Πρέβελης και προκάλεσε ζημιές, όμως η Ιερά Μονή Πρέβελης δεν απειλήθηκε.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων ήταν περιορισμένη, καθώς οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν σε ορισμένα σημεία τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι έντονες αναταράξεις και η χαμηλή ορατότητα κατέστησαν ιδιαίτερα δύσκολες τις πτήσεις.

Με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη απομακρύνθηκαν 59 πολίτες από την παραλία της Πρέβελης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Αχαΐα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Φλόκα προς την Άρλα

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με τις Αρχές να προχωρούν στην αποστολή μηνύματος μέσω του 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα.

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας να κινηθούν προς την Άρλα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας απομακρυνθείτε προς Άρλα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας . Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχηματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Αιτωολοακαρνανία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

Νέες εστίες μέσα στην καμένη έκταση της Πάρου

Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις μέσα στην έκταση που είχε ήδη οριοθετηθεί.

Το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στη ζώνη ανάμεσα στο Καμάρι, την Αγκαιριά και το Άσπρο Χωριό. Μέσω του 112 ζητήθηκε από κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν προληπτικά τις συγκεκριμένες περιοχές.

Αστυνομικοί απομάκρυναν, παράλληλα, μοναχούς από τη Μονή Αγίων Θεοδώρων.

Καλύτερη η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο

Στην Άνδρο, η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στην Παλαιόπολη και τον Κόλυμπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και για τον λόγο αυτό είχαν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Παραμένουν 25 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα, ενώ στις επιχειρήσεις είχε λάβει μέρος και ένα ελικόπτερο.

Ανάλογη είναι η εικόνα στο Βαθύ της Καλύμνου. Η φωτιά εμφανίζει ύφεση, όμως οι άνεμοι κρατούν τις δυνάμεις σε επιφυλακή.

Στο νησί επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα της 11ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, με τη βοήθεια δημοτικών υδροφόρων.

Λέσβος: Επιμένουν οι αναζωπυρώσεις στο Πλωμάρι

Στη Λέσβο, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες αναζωπυρώσεις στην περιοχή του Πλωμαρίου.

Οι δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε καίρια σημεία, προκειμένου να αποτραπεί νέα επέκταση της πυρκαγιάς.

Στην Αθήνα 71χρονος με σοβαρά εγκαύματα

Ένας 71χρονος από το Ρέθυμνο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του.

Στην Άνδρο, πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας.

Κατηγορία κινδύνου 4 σε πολλές περιοχές

Πολύ υψηλός είναι για σήμερα, Παρασκευή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στην κατηγορία 4 βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, καθώς και οι Κυκλάδες, ο Έβρος και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση οποιασδήποτε νέας πυρκαγιάς.

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