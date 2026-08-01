Έξυπνη Σπορά: Το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που στηρίζει πραγματικά τους Έλληνες παραγωγούς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ζούμε σε μία εποχή που εδώ και πολλά χρόνια, η ελληνική γεωργία καλείται να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στην κλιματική αστάθεια, στις διακυμάνσεις του κόστους και στην ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καιρικού φαινομένου που άλλαξε μέσα σε λίγες μέρες τη ζωή χιλιάδων παραγωγών ήταν η κακοκαιρία Daniel καθώς προκάλεσε αμέτρητες καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες σημαντικές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Μία από τις εταιρείες που στηρίζουν έμπρακτα και σταθερά του Έλληνες παραγωγούς εδώ και δεκαετίες, είναι αναμφισβήτητα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία που έχει οικοδομήσει μαζί τους μία μακροχρόνια διαδρομή συνεργασίας και εμπιστοσύνης μέσα από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, το οποίο υλοποιεί από το 2008.

Μάλιστα ως συνέχεια αυτής της πορείας η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δημιούργησε την «Έξυπνη Σπορά», μια πλατφόρμα ευφυούς γεωργίας ειδικά για την καλλιέργεια κριθαριού σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σε αυτή την κίνηση προχώρησε καθώς όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πλέον, ότι σε αυτό το περιβάλλον, η αξία της ψηφιακής γεωργίας δεν βρίσκεται απλώς στη συλλογή δεδομένων, αλλά στη μετατροπή τους σε πρακτικές αποφάσεις για κάθε αγροτεμάχιο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της «Έξυπνης Σποράς», με αφετηρία τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία, δημιουργήθηκε ως έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας να στηρίξει και να ενδυναμώσει τους παραγωγούς απέναντι στις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί δεδομένα, τεχνολογία και επιστημονική γνώση για να προσφέρει πρακτικά εργαλεία λήψης αποφάσεων στον παραγωγό.

Από τον Ιούλιο του 2025 και για έναν χρόνο η ψηφιακή πλατφόρμα βρισκόταν σε επιχειρησιακή λειτουργία, με την πρώτη φάση να εστιάζει στην ένταξη, την εκπαίδευση και την εξοικείωση των χρηστών, αρχικά στη Θεσσαλία και στη συνέχεια σε άλλες περιοχές της χώρας. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τους ενεργούς χρήστες να έχουν φτάσει τους 658 και να έχουν καταγραφεί περίπου 30.000 στρέμματα.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αποτυπώνει την πρώτη ουσιαστική κλίμακα εφαρμογής του προγράμματος και δημιουργεί τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξής του.

Η εμπειρία, η γνώση και το δίκτυο που έχουν αναπτυχθεί μέσα από αυτή τη μακροχρόνια συνεργασία της συμβολαιακής καλλιέργειας αποτέλεσαν σημαντικό θεμέλιο για την υλοποίηση και τη διεύρυνση της «Έξυπνης Σποράς». Κι έτσι έφτασε μέσω του προγράμματος να συνεργάζεται σήμερα με περισσότερους από 2.000 παραγωγούς σε 19 νομούς και να καλύπτει το 100% των αναγκών της σε κριθάρι για την παραγωγή των προϊόντων της από Έλληνες παραγωγούς συνεργάτες.

Ολοκλήρωση πρώτης φάσης

Η μετάβαση στην ευφυή γεωργία ενισχύει τη σχέση που έχει οικοδομήσει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία με τους Έλληνες παραγωγούς με νέα εργαλεία. Η σταθερότητα που παρέχει η συμβολαιακή καλλιέργεια συνδέεται πλέον με δεδομένα που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγική απόδοση, να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική ορατότητα στον παραγωγό.

Τα στοιχεία από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αποτελούν το πρώτο μετρήσιμο αποτύπωμα εφαρμογής της «Έξυπνης Σποράς» και επιβεβαιώνουν ότι η τεχνολογία έχει ήδη περάσει από τον σχεδιασμό στην καθημερινή καλλιεργητική πρακτική.

Η διαδικασία περιέλαβε εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρακτική καθοδήγηση, ώστε οι χρήστες να εγγραφούν στην πλατφόρμα, να καταχωρίσουν τα αγροτεμάχιά τους, να παρακολουθούν τα δεδομένα της καλλιέργειας και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες προβλέψεις και αναλύσεις. Το feedback των χρηστών λειτουργεί παράλληλα ως εισροή για τη συνεχή βελτίωση του εργαλείου.

Η επόμενη φάση

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης δεν αποτελεί το τέλος της πρωτοβουλίας αλλά τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος. Επόμενη κατεύθυνση είναι η σταδιακή διεύρυνση της αξιοποίησης της πλατφόρμας από το δίκτυο των συνεργαζόμενων παραγωγών σε όλη τη χώρα, μαζί με συνεχή εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και ενσωμάτωση του feedback τους. Στόχος είναι η τεχνολογία να λειτουργήσει ως σταθερό εργαλείο της καθημερινής καλλιεργητικής πρακτικής και να ενισχύσει μακροπρόθεσμα το αγροτικό εισόδημα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής παραγωγής κριθαριού.

Τα προσδοκώμενα οφέλη

Παραγωγικότητα: με τη σωστή αξιοποίηση της πλατφόρμας, η απόδοση της καλλιέργειας μπορεί να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 10%, χωρίς πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Περιβάλλον: το πρόγραμμα επιδιώκει μείωση των εκπομπών CO₂ έως 30%

Οικονομική διαχείριση: η σύγκριση πρακτικών και η ανάλυση κόστους υποστηρίζουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Ανθεκτικότητα: η έγκαιρη εικόνα της καλλιέργειας βοηθά τον παραγωγό να προσαρμόζει τις πρακτικές του στις πραγματικές συνθήκες του χωραφιού.

Ποιότητα: η συστηματική παρακολούθηση μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερες και ποιοτικότερες αποδόσεις.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα συνδυάζει δεδομένα από δορυφόρους, πτήσεις drones, επίγειους αισθητήρες και στοιχεία παραγωγής. Με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα μετατρέπονται σε πληροφορίες που υποστηρίζουν τον παραγωγό στην παρακολούθηση και στη διαχείριση της καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα μέσα από την πλατφόρμα επιτυγχάνεται:

Ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα ανά αγροτεμάχιο.

Η ενεργειακή και οικονομική ανάλυση των καλλιεργητικών πρακτικών.

Η πρόβλεψη παραγωγής και εκτίμηση της απόδοσης της καλλιέργειας.

Η οπτικοποίηση κρίσιμων δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα σημεία που χρειάζονται προσοχή.

Έκθεση αναφοράς με διαθέσιμους και προτεινόμενους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς υπολογισμούς.

Διαβάστε επίσης