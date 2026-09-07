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07.09.2026 16:53

«Εν αρχή Ρεμπέτικο»: Δεύτερος κύκλος παραστάσεων – η επιτυχία συνεχίζεται!

07.09.2026 16:53
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Η αρχή για τον δεύτερο κύκλο εμφανίσεων έγινε στην Εαρινή Φρυνίχου Unplugged Βραδιές στο θέατρο τέχνης με μεγάλη επιτυχία!

Το ταξίδι συνεχίζεται!

Πρόκειται για μία διαδρομή από τη Σμύρνη έως τον Πειραιά και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Ο ξεχωριστός ερμηνευτής Νίκος Γραίγος και η μεγάλη καλλιτέχνης Ναταλία Δραγούμη συναντιούνται επί σκηνής. Μαζί τους η εκλεκτή Σωτηρία Αγγέλου σε μία ζωντανή ροή, όπου το ρεμπέτικο δεν αντιμετωπίζεται ως μουσειακή μνήμη, αλλά ως ζωντανό υλικό: τραγούδι, αφήγηση, συγκίνηση, ρυθμός, εμπειρία μνήμης και αναγέννησης.

Σκηνοθεσία: Αφήγηση -παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Γραίγος 

Επιμέλεια ορχήστρας – Επιμέλεια προγράμματος: ο ξεχωριστός σολίστ του μπουζουκιού Πέτρος Καπέλλας. 

9 Σεπτεμβρίου: Προαύλιος χώρος Γυμνασίου Λυκείου Ραφήνας , Ώρα Έναρξης 20:30

15 Σεπτεμβρίου: Άλσος Περιστερίου, Ώρα έναρξης 20:00  

20 Σεπτεμβρίου: Δήμος Αγίων Αναργύρων, Πλατεία Κοκκινοπούλου, Ώρα έναρξης 20:00

23 Σεπτεμβρίου: Δήμος Παιανίας, Πλατεία οδού Σολωμού, Γλυκά Νερά, Ώρα έναρξης 20:00

27 Σεπτεμβρίου: Κερατσίνι, Πλατεία Κύπρου, Ώρα έναρξης 20:00

28 Σεπτεμβρίου: Δήμος Ίλιον, Θέατρο “ANNA ΣYNOΔINOY” / ΠOΛYΔYNAMO KENTPO MIKHΣ ΘEOΔΩPAKHΣ, Ηροδότου και Πωγωνίου, Ίλιον,  Ώρα έναρξης 20:30

12 Οκτωβρίου: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», Ώρα έναρξης 20:00

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