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14.09.2026 12:02

Η μπασκετική πανδαισία των 400+ αγώνων αρχίζει με το τζάμπολ στο 1ο EuroLeague Super Cup με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού αποκλειστικά στο Novasports!

14.09.2026 12:02
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  • Tο διήμερο Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί η παρθενική διοργάνωση και στη μεγάλη αυτή γιορτή θα δώσουν το «παρών» τέσσερις κορυφαίες ομάδες: ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια του 2025 Φενέρμπαχτσε και η οικοδέσποινα Ντουμπάι
  • Η συνέχεια είναι το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου με το τζάμπολ της EuroLeague για τη σεζόν 2026-2027 και τους αγώνες των ελληνικών ομάδων Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί & Μπασκόνια – Ολυμπιακός
  • Το EuroCup με τη συμμετοχή των σημαντικά ενισχυμένων Άρη και ΠΑΟΚ ξεκινάει το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες Λε Μαν – Άρης & ΠΑΟΚ – Μανρέσα

Η αντίστροφη μέτρηση για μια καθηλωτική μπασκετική σεζόν με περισσότερους από 400 αγώνες ξεκινά στο Novasports! Η αυλαία ανοίγει αποκλειστικά στο «σπίτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ» με το 1ο EuroLeague Super Cup, εκεί όπου ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, ρίχνεται στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της μπασκετικής περιόδου 2026-27 ξεκινά με μια ιστορική πρωτιά, καθώς η EuroLeague ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του παρθενικού EuroLeague Super Cup, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην υπερσύγχρονη Etihad Arena στο Άμπου Ντάμπι, το διήμερο Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Στη μεγάλη αυτή γιορτή θα δώσουν το «παρών» τέσσερις κορυφαίες ομάδες: ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια του 2025 Φενέρμπαχτσε και η οικοδέσποινα Ντουμπάι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων στο Novasports4 έχει ως εξής:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

  • 16:00 Playmakers | Super Cup Edition με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Δώρα Παντέλη
  • 17:00 Α’ Ημιτελικός Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 19:00 Playmakers | Super Cup Edition με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Δώρα Παντέλη
  • 20:00 Β’ Ημιτελικός Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • 22:00 Playmakers | Super Cup Edition με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Δώρα Παντέλη

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

  • 17:00  Θέσεις 3-4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 20:00 Τελικός σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
  • To Post Game του τελικού θα ενσωματωθεί στην εκπομπή «Η Ώρα των Πρωταθλητών» του Σαββάτου, που θα ξεκινήσει στις 21:30 στο Novasports Prime.

Τζάμπολ στην EuroLeague

Η δράση συνεχίζεται με την επίσημη πρεμιέρα της κανονικής διάρκειας της EuroLeague το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου. Έναρξη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με την καθιερωμένη «προθέρμανση» πριν την έναρξη της διοργάνωσης με την εκπομπή Playmakers, όπου ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και η Δώρα Παντέλη θα μας βάλουν στο κλίμα ενός ακόμη συναρπαστικού μαραθωνίου 400+ αγώνων μέχρι το Final Four του 2027. Οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής για τις ελληνικές ομάδες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 24/9 ως εξής:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

  • 19:30 Playmakers, Αμέρος (Novasports4)
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (Novasports4)
  • 21:30 ΜπασκόνιαΟλυμπιακός (Novasports Prime)
  • 23:30 Playmakers, Βμέρος (Novasports Prime)

Ενισχυμένοι στη μάχη του EuroCup Άρης και ΠΑΟΚ

Η ευρωπαϊκή δράση επεκτείνεται το διήμερο 29-30 Σεπτεμβρίου με την πρεμιέρα του EuroCup, όπου Άρης και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη σημαντικά ενισχυμένοι. Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα για την πρεμιέρα των ομάδων της Θεσσαλονίκης:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

  • 21:00 Λε Μαν – Άρης (Novasports4)

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 Playmakers με το Pre Game του αγώνα (Novasports Prime)
  • 19:30 ΠΑΟΚ – Μανρέσα (Novasports4)
  • 21:30 Post Game Show (Novasports4)

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

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