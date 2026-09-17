Η ΔΕΘ δεν κούνησε τη βελόνα, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη, ο φόβος του απρόοπτου, ο Σαμαράς και οι… υπνοθεραπευτές

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Το πακέτο της ΔΕΘ δεν είχε… πακέτο δημοσκοπικό για την κυβέρνηση. Αυτό που υποψιάζονταν όλοι από την ώρα που άκουσαν τον πρωθυπουργό να εξαγγέλλει τα μέτρα στην Έκθεση, επιβεβαιώθηκε από τις δύο χθεσινές μετρήσεις – Opinion Poll και Pulse.

Η ΝΔ κέρδισε στην εκτίμηση ψήφου μόλις μισή μονάδα, δηλαδή μία ανεπαίσθητη κίνηση στη γραμμή επιρροής της.

Η διαπίστωση ότι ακόμα και ένα πακέτο 2,2 δισ. ευρώ δεν είναι ικανό από μόνο του να… κουνήσει τη βελόνα σοβαρά και εμφανώς προς τα πάνω, καταδεικνύει και πόσο δύσκολο έργο – «βουνό» – έχει μπροστά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πετύχει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία.

Ακόμα και η… επιστράτευση των εθνικών θεμάτων δεν θα είναι αρκετή, αν λάβουμε υπόψη ότι η ανησυχία των Ελλήνων για τα ελληνοτουρκικά έχει φθίνουσα πορεία, όπως έδειξε η Pulse. Αυτά δηλαδή τα περί «ντου» των Τούρκων και κάτι τέτοια επιχειρήματα δεν πείθουν. Ίσως και να εξοργίζουν κιόλας, ας το δούνε.

Κλείνει λίγο η ψαλίδα, δεν υπάρχει ανατροπή ακόμα

Ας πάμε στο ανταγωνιστικό δίδυμο της Κεντροαριστεράς: Τσίπρας – Ανδρουλάκης. Η ΔΕΘ τούς έφερε πιο… κοντά. Όχι πολιτικά, αλλά δημοσκοπικά – κοινώς, έκλεισε κάπως την ψαλίδα της διαφοράς που είχαν τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα πήγε καλύτερα απ’ όσο πήγαινε μέχρι τώρα και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ δεν κέρδισε πράγματα, όπως ίσως προσδοκούσε με αυτές τις περίφημες ιδέες για τον πατριωτικό φόρο και πάει λέγοντας.

Αν και το κέρδος του ΠΑΣΟΚ κινείται από μισή έως μιάμιση μονάδα, την ώρα που η ΕΛΑΣ δεν πέφτει – άρα πρέπει να πάει το ίδιο εκεί πάνω –, το πιο… ανακουφιστικό για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πως κρατάει τις δυνάμεις της, περιχαρακώνει μέχρι νεωτέρας τον κόσμο της.

Κι αν πει κάποιος ότι από τους τρεις αρχηγούς ο πιο κερδισμένος από τη ΔΕΘ είναι ο Ανδρουλάκης, δύσκολα θα διαφωνήσω…

Κατρουγκαλιές

Στην ΕΛΑΣ τώρα, το συμπέρασμα από τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ είναι ότι ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος και η δεύτερη θέση, ακόμα κι αν χάνεται, δεν σημαίνει και κάτι σοβαρό σε ποσοστό. Το μείζον δεν είναι η δεύτερη θέση. Υπό την έννοια ότι, εάν αυτή δεν συνοδεύεται και από ένα «ανταγωνιστικό» ποσοστό προς την κυριαρχία Μητσοτάκη, δεν οδηγεί κάπου.

Με άλλα λόγια, οι εμφανίσεις Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και οι δηλώσεις στελεχών που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι το σχήμα δεν είναι έτοιμο ακόμα.

Παρουσιάζει συμπτώματα ΣΥΡΙΖΑ 2019-2023, με άλλα πρόσωπα και γκάφες, αλλά πάντα με το σύνδρομο και τη ροπή σε… «κατρουγκαλιές».

Ο φόβος του απρόοπτου

Επιστρέφω στην κυβερνητική παράταξη. Διαπιστώνω λοιπόν ότι ο φόβος του απρόοπτου σκεπάζει το Μαξίμου το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη ΔΕΘ.

Είναι η αίσθηση ότι ο κύριος, αν όχι και ο μόνος πραγματικός κίνδυνος για την κυβέρνηση, είναι το ξαφνικό, το αναπάντεχο που μπορεί να προκύψει. Είτε από λάθος της ίδιας της κυβέρνησης είτε από εξωγενείς παράγοντες.

Για παράδειγμα, ο ενεργειακός χειμώνας που προμηνύεται εφιαλτικός είναι από τις καταστάσεις που τρομάζουν. Αν δεν λήξει τον πόλεμο με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ο Τραμπ, τότε κανείς δεν γνωρίζει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Σαμαράς

Παρατηρούσα στη χθεσινή Opinion Poll πώς κατανέμονται οι έδρες, με βάση τα ποσοστά που βρήκε η έρευνα αυτόν τον καιρό: Η ΝΔ μακριά από την αυτοδυναμία, σε τέτοιο βαθμό που μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με στέρεη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όλα τα άλλα σχήματα είναι εύθραυστα. Και θα γίνουν ακόμα πιο εύθραυστα μόλις εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς με κόμμα.

Και όπως δείχνει το νέο… γνωστό τοπίο – καθώς δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά από τον Ιούλιο – μόνο ο πρόεδρος Αντώνης μπορεί να το… ταρακουνήσει.

Η Pulse τον βλέπει γύρω στο 6%, αλλά εκτιμώ ότι πρόκειται για συγκρατημένη και τσιγκούνικη προσέγγιση.

Κλείνει το θέμα με το επίδομα ανεργίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει σήμερα συνέντευξη στην ΕΡΤ (κεντρικό δελτίο, Παναγιώτης Στάθης) και αναμένεται να κλείσει οριστικά το θέμα με το επίδομα ανεργίας. Η συζήτηση δεν έχει νόημα να συνεχιστεί, ειπώθηκαν όσα ειπώθηκαν, κατατέθηκαν οι διαφορετικές φιλοσοφίες για το νόημα και τον τρόπο που (πρέπει να) καταβάλλονται τα επιδόματα – και ειδικώς και γενικώς – και δεν πρόκειται ουδείς από την κυβέρνηση να επανέλθει.

Βέβαια, υπάρχει στο όλο θέμα μία μεγάλη αλήθεια, ανεξάρτητα από την πολιτική άποψη που έχει ο καθένας. Για… φιλελεύθερο κόμμα η ΝΔ, το παράκανε με την επιδοματική πολιτική!

Ύπνωση

Απορώ με τις… απορίες κάποιων για τα όσα αποκαλύπτονται μετά την τραγική ιστορία με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάτι… «θεραπείες» απίθανες, με κάτι ονόματα που λες «δεν μπορεί, μας δουλεύουν», κάτι εικονοστάσια σε δήθεν ιατρεία και κάτι υπνοβάτες, υπνοθεραπευτές και υπνοβάτες σαν τον Γούντι Άλεν στον «Πράσινο Σκορπιό», να μην ξέρεις πού αρχίζει η πλάκα και πού τελειώνει το δράμα.

Και απορώ με τις απορίες που εκφράζουν κάποιοι. Μα, εδώ το 25% περίπου πιστεύει ότι μας ψεκάζουν! Κι αν υπολογίσει κανείς όλα τα απίθανα, με τις ταυτότητες, τα… 666, τους Σώρρες και διάφορα άλλα, θα πάρει απαντήσεις αμέσως. Είναι αυταπάτη ότι ζούμε σε κανονική χώρα, τόσο απλά…

Το Χρηματιστήριο μεγάλωσε, τα «αλλά» παραμένουν

Τα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών γιορτάστηκαν με το βλέμμα στραμμένο περισσότερο στην επόμενη ημέρα παρά στο παρελθόν. Και όσα ακούστηκαν από επιχειρηματίες και τραπεζίτες είχαν ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έβαλε στο τραπέζι την ανάγκη να μεγαλώσει η ελληνική κεφαλαιαγορά, ενώ η Βασιλική Λαζαράκου στάθηκε στις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει. Η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, έδειξε προς την ανάγκη περισσότερων επενδυτικών επιλογών και βαθύτερης αγοράς.

Το μήνυμα πίσω από τις επετειακές ομιλίες ήταν μάλλον σαφές: το ΧΑ έχει επιστρέψει δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη, αλλά χρειάζεται περισσότερες εισηγμένες, μεγαλύτερη ρευστότητα και νέα κεφάλαια. Η διεθνοποίηση μέσω Euronext δημιουργεί ευκαιρίες, όμως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα: να μετατραπεί το αυξημένο ενδιαφέρον σε πραγματική χρηματοδότηση περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Παππάς άνοιξε δρόμο για τους εφοπλιστές

Ο Πέτρος Παππάς χτύπησε προχθές το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη διαπραγμάτευσης της Star Bulk και η κίνηση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια ακόμη εισαγωγή. Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε περίπου έξι φορές, με τη ζήτηση να φτάνει τα 656,3 εκατ. ευρώ και τη ναυτιλιακή να αντλεί 107,8 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος ο Παππάς, πάντως, έστειλε το μήνυμα ακόμη μακρύτερα, εκφράζοντας την ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές ναυτιλιακές τον δρόμο προς την Αθήνα. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: η ελληνική ναυτιλία διαθέτει τεράστια οικονομική ισχύ, αλλά ελάχιστη παρουσία στο ελληνικό ταμπλό.

Αν λοιπόν βρεθούν μιμητές του Παππά, η Star Bulk μπορεί να αποδειχθεί κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη εισαγωγή.

Άλλες τρεις ναυτιλιακές βάζουν «πλώρη» για το χρηματιστήριο

Τελικά πολύ πιο γρήγορα από ότι αναμενόταν θα διπλασιαστεί η ναυτιλιακή «παροικία» στο ελληνικό χρηματιστήριο. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχουν εισαχθεί οι εταιρείες Safe Bulk Carriers και Star Bulk Carriers των Πόλυ Χατζηιωάννου και Πέτρου Παππά, αντίστοιχα, ενώ έχει μπει στην αγορά ομολόγων του ΧΑ και η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη.

Οι πληροφορίες μας θέλουν ο αριθμός τους αρκετά σύντομα να αυξάνεται καθώς σχετικά άμεσα, μάλλον τον Οκτώβριο αναμένεται η εισαγωγή ναυτιλιακής που ανήκει σε (πολύ) γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο, η μία μάλλον τον Νοέμβριο και η άλλη μέσα το 2027…

Στον «πάγο» το μεγάλο έργο «Εύρητος» για τη θωράκιση της Αττικής από τη λειψυδρία;

Στον «πάγο» έχει μπει από ότι φαίνεται το σχέδιο «Εύρυτος» από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ξεκίνημα της υλοποίησης του, πριν περίπου ένα χρόνο δεν έχει ακουστεί κάποια εξέλιξη για το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο «Εύρυτος» είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ύδρευση της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια. Σκοπός του είναι θωράκιση της Αττικής από την έλλειψη νερού και η ενίσχυση των ταμιευτήρων της με το κόστος τους να εκτιμάται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα η ολοκλήρωσή του τοποθετούνταν σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2029, κάτι που φυσικά ένα χρόνο μετά δεν φαίνεται και τόσο εφικτό.

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