Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ – «Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής»

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Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε στο Εκπαιδευτικό Διαδραστικό Πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ με τίτλο «Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής», το οποίο εστιάζει στη μεγάλη αξία της κατασκευής του έργου του Φράγματος Μαραθώνα για την υδροδότηση της Αθήνας και στο ρόλο του διαχρονικά στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας.
Τα παιδιά μέσα από το ομαδικό παιχνίδι θα ανακαλύψουν τις απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήματα, όπως:
«Από πού λέτε να έρχεται το νερό και πώς φτάνει στο ποτήρι μας; Ποιο σπουδαίο έργο υδροδότησης έγινε πριν 100 χρόνια περίπου; Ποια ήταν η τεχνολογία της εποχής; Τι μηχανήματα και τι εργαλεία χρειάστηκαν για να κατασκευαστεί το Φράγμα του Μαραθώνα; Ποιες ειδικότητες επαγγελμάτων εργάστηκαν; Πόσοι ήταν; Τι φορούσαν; Τι έτρωγαν; Πώς ζούσαν;»
Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στην ιστορία, θα ανακαλύψουν πόσο σημαντικό είναι το νερό για τη ζωή μας, από την αρχαιότητα έως σήμερα, και, λύνοντας μυστήρια, θα μάθουν πώς κατασκευάζεται ένα μηχανικό έργο, όπως είναι το Φράγμα του Μαραθώνα.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2 ΤΑΞΕΩΝ
Οι τάξεις θα παρακολουθήσουν διαδοχικά και εναλλάξ το πρόγραμμα “Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής“, και την “Επίσκεψη στο Μουσείο του Μαραθώνα“, όπου εκτίθενται αυθεντικά αντικείμενα του Ιστορικού Αρχείου της ΕΥΔΑΠ.
ΚΡΑΤΗΣΗ
Για την κράτηση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα επιλογής σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας eydap.gr, πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χριστίνα Παναγιωτοπούλου – 2107495313.
Καλή σχολική χρονιά!
Σας περιμένουμε να μάθουμε και να ανακαλύψουμε, παίζοντας!
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