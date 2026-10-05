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05.10.2026 15:43

To “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα

05.10.2026 15:43
allwyn-11

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Η Allwyn, σε συνεργασία με τη McLaren Racing, έφερε την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Αθήνα, με το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” να «καταλαμβάνει» το ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Αυτή ήταν η πρώτη από μια παγκόσμια σειρά εκδηλώσεων της Allwyn, οι οποίες βάζουν την εμπειρία των fans στο επίκεντρο.

Στιγμιότυπα από το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens
Στιγμιότυπα από το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens
Στιγμιότυπα από το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens
Στιγμιότυπα από το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens
Στιγμιότυπα από το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens
Στιγμιότυπα από το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens

Χιλιάδες fans από όλη την Ελλάδα παραβρέθηκαν δωρεάν στο event, που ήταν ανοιχτό για το κοινό, και παρακολούθησαν δύο εμβληματικά μονοθέσια της McLaren – τη McLaren MCL60 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna – να τρέχουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα.  Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Mika Häkkinen βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της MP4/6, ενώ ο οδηγός της Arrow McLaren IndyCar, Pato O’Ward, εκπροσώπησε τη McLaren Racing οδηγώντας τη MCL60, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους στην Ελλάδα, μια χώρα που δεν φιλοξενεί Grand Prix, να δουν για πρώτη φορά από κοντά δύο μονοθέσια της McLaren.

Mika Häkkinen, Louise McEwen και Pato O’Ward

Ο Pavel Turek, Chief Officer Global Partnerships της Allwyn, δήλωσε: «Το να βλέπουμε χιλιάδες fans του μηχανοκίνητου αθλητισμού να έρχονται στην Αθήνα είναι ακριβώς αυτό που ελπίζαμε, όταν παρουσιάσαμε την ιδέα αυτών των εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τη McLaren Racing. Στην Allwyn επιδιώκουμε διαρκώς να προσφέρουμε περισσότερα, είτε πρόκειται για περισσότερες αξέχαστες στιγμές, είτε για ευκαιρίες που φέρνουν περισσότερους φιλάθλους πιο κοντά στα αθλήματα και τη διασκέδαση που αγαπούν. Το να φέρνουμε ταχύτητα, συγκινήσεις και ενθουσιασμό σε μια χώρα με τόσο μεγάλο πάθος για τον αθλητισμό αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να λανσάρουμε τη νέα διεθνή πλατφόρμα εκδηλώσεων μας. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες αντίστοιχες εμπειρίες στους fans σε όλο τον κόσμο».

Pato O’Ward και Mika Häkkinen

Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης, ένα Fan Ζone και πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία μέσα από μια σειρά δράσεων της Allwyn, καθώς και να δουν επί σκηνής τους Mika Häkkinen, Pato O’Ward, Alex Wurz, Βασίλη Παντελεάκη και Louise McEwen (McLaren Racing).

Στιγμιότυπα από το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Στιγμιότυπα από το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Στιγμιότυπα από το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Στιγμιότυπα από το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Στιγμιότυπα από το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Στιγμιότυπα από το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Στιγμιότυπα από το  “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

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