search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 14:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 13:15

Έρχεται το νέο 112: Εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και «σιωπηλό κουμπί»

05.10.2026 13:15
kinito_apati

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη νέα ψηφιακή εποχή περνά το γνωστό σε όλους 112, καθώς σε νέα ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκε το Next Generation 112 (NG112).

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι μέσω του NG112 η επικοινωνία με τις Aρχές παύει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλήση.

Πλέον, το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, με την ονομασία e112 (διαθέσιμη σε App Store και Google Play), διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Οι νέες δυνατότητες

Το σύστημα αποκτά πια νέες δυνατότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

-Βιντεοκλήσεις & Αμφίδρομα Μηνύματα: Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text – RTT).
-Σιωπηλή Κλήση (Silent Button): Ειδικό κομβίο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει.
-Προηγμένος Γεωεντοπισμός: Ταχύτατος και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος (μέσω GPS της εφαρμογής e112, AML μέσω SMS/HTTPS) και άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους εμπλεκόμενους φορείς.
-Next Generation eCall: Αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης.

Καθολική προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τόνισε ότι η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή που εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός Αναστάσιος Παππάς, ο επιτελάρχης Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιρειών του έργου (Telekom Ελλάδος, Satways κ.ά.).

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia_mathitikes_kinitopoisis
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων

ikonomakou-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου – Δεν παίρνω διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια» (Video)

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Σουφλί: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια

plimires-kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πότε έρχονται οι πρώτες αποζημιώσεις – Τι αποκαλύπτουν οι αυτοψίες

festival_vraxwn
ADVERTORIAL

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

rubio-dendias-samaras-apostolakis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

plakias karystianoy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» – Η αιχμηρή αντίδραση Πλακιά στην Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 14:50
gallia_mathitikes_kinitopoisis
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων

ikonomakou-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου – Δεν παίρνω διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια» (Video)

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Σουφλί: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια

1 / 3