Έρχεται το νέο 112: Εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και «σιωπηλό κουμπί»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη νέα ψηφιακή εποχή περνά το γνωστό σε όλους 112, καθώς σε νέα ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκε το Next Generation 112 (NG112).

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι μέσω του NG112 η επικοινωνία με τις Aρχές παύει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλήση.

Πλέον, το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, με την ονομασία e112 (διαθέσιμη σε App Store και Google Play), διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Οι νέες δυνατότητες

Το σύστημα αποκτά πια νέες δυνατότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

-Βιντεοκλήσεις & Αμφίδρομα Μηνύματα: Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text – RTT).

-Σιωπηλή Κλήση (Silent Button): Ειδικό κομβίο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει.

-Προηγμένος Γεωεντοπισμός: Ταχύτατος και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος (μέσω GPS της εφαρμογής e112, AML μέσω SMS/HTTPS) και άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους εμπλεκόμενους φορείς.

-Next Generation eCall: Αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης.

Καθολική προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τόνισε ότι η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή που εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός Αναστάσιος Παππάς, ο επιτελάρχης Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιρειών του έργου (Telekom Ελλάδος, Satways κ.ά.).