EuroLeague με ελληνοτουρκικές «μονομαχίες» για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ στο παρκέ του Novasports!

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H EuroLeague συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε & Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

Στο EuroCup ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας με τη Μπόσνα, ενώ ο Άρης υποδέχεται την Μπούργος στη 2 η αγωνιστική

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Πλούσια μπασκετική δράση με ελληνοτουρκικές «μονομαχίες» για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR στην EuroLeague, καθώς και συναρπαστικές αναμετρήσεις για Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

Για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται στο T-Center την Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (8/10, 21:15) ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει στη Sunel Arena την Αναντολού Εφές (9/10, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 2η αγωνιστική του EuroCup. O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόσνα (6/10, 20:30), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του την Μπούργος (7/10, 20:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 6 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports4 σε περιγραφή του 20:30 EuroCup: Μπόσνα-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

19:00 EuroCup-2η αγωνιστική: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ – Μπαχτσεσεχίρ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 19:30 Pre Game Show Άρης-Μπούργος Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Novasports Prime με τον και τον 20:00 EuroCup: Άρης-Μπούργος Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του 20:30 EuroCup: Ντερτόνα-Λε Μαν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroCup: Ρόμα-Λιετκαμπέλις Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports6 σε περιγραφή του 21:30 EuroCup: Μανρέσα-Ουλμ Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Start σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague-4η αγωνιστική: Παρί-Βιλερμπάν Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports4 σε περιγραφή του 22:00 Post Game Show Άρης-Μπούργος Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Μακάμπι-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports Start σε περιγραφή του 19:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports4 σε περιγραφή του 20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 21:00 EuroLeague: Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports6 σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ζαλγκίρις Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports4 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports Start σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου