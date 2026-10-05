Εθνική Τράπεζα: Νέα κεντρικά γραφεία στα Σκόπια για τη θυγατρική της Stopanska banka

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Τα νέα της κεντρικά γραφεία εγκαινίασε η Stopanska banka AD – Skopje, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στη Βόρεια Μακεδονία, με μια λαμπρή εκδήλωση, παρουσία 300 προσκεκλημένων, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της Τράπεζας, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

Με κεντρικό θέμα «Landmark for the Future. The Art of Shaping Tomorrow» («Ορόσημο για το Μέλλον. Η Τέχνη του να Διαμορφώνεις το Αύριο»), η βραδιά συνδύασε τη μουσική, το θέατρο, τον χορό, τη γαστρονομία και τις εικαστικές τέχνες, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση της Τράπεζας με τον πολιτισμό και τιμώντας παράλληλα τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις κοινότητες που έχουν αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της πορείας της.

Η Stopanska banka ιδρύθηκε το 1944 ως η πρώτη τράπεζα της χώρας και έκτοτε αναπτύσσεται μαζί με διαδοχικές γενιές πολιτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο της οικονομίας και των κοινοτήτων που εξυπηρετεί. Σήμερα, αυτή η μακρά κληρονομιά αποκτά νέα διάσταση μέσα από μια επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ, σε ένα νέο κτίριο κεντρικών γραφείων που είναι σχεδιασμένο να στηρίξει τον μετασχηματισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μελλοντική εξέλιξη της Τράπεζας.

Η κα Χρυσούλα Κουτούδη, CEO της Stopanska banka, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στη σημασία της επένδυσης:

«Οι πόροι, η αφοσίωση και το πάθος που επενδύθηκαν σε αυτό το έργο ύψους 50 εκατ. ευρώ, με πιστοποίηση LEED Gold, είναι εμφανή παντού γύρω μας. Τα νέα μας κεντρικά γραφεία αποτελούν έμπρακτη έκφραση των αξιών που αντιπροσωπεύει η Τράπεζά μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για γενιές εργαζομένων, ώστε να εξελίσσονται, να επιδιώκουν την αριστεία και να πετυχαίνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Το νέο κτίριο είναι για μας πολλά περισσότερα από ατσάλι, γυαλί και σύγχρονα γραφεία. Σηματοδοτεί ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για το όραμά μας και αποτελεί έναν χώρο σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Παράλληλα, εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, τις κοινότητες που εξυπηρετούμε και το μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η ανώτατη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, γεγονός που αντανακλά τη στρατηγική σημασία που έχει η Stopanska banka για τον Όμιλο της ΕΤΕ και τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Ομίλου για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της.

Ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕ, τόνισε:

«Τα νέα κεντρικά γραφεία της Stopanska banka αποτελούν ορόσημο για την πόλη των Σκοπίων και σύμβολο των αξιών που μοιράζεται η Τράπεζα με τον Όμιλο ΕΤΕ: εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί σε διάστημα άνω των 80 ετών, ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τραπεζική, άμεση ανταπόκριση στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τον κλάδο μας, και αταλάντευτη δέσμευση να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Βόρεια Μακεδονία».

Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO του Ομίλου ΕΤΕ, υπογράμμισε:

«Τα νέα κεντρικά γραφεία της Stopanska banka αποτελούν σημαντικό σταθμό στην πορεία του μετασχηματισμού της. Σηματοδοτούν την αφετηρία μιας περιόδου σημαντικών τραπεζικών καινοτομιών, που θα διαμορφώσουν τη νέα εποχή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας».

Στην τελετή παρευρέθηκε η κα Gordana Dimitrieska – Kochoska, Υπουργός Οικονομικών, η οποία καλωσόρισε τα νέα κεντρικά γραφεία:

«Ως Υπουργείο Οικονομικών, είναι ευθύνη μας να δημιουργούμε ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός τραπεζικού συστήματος που παρέχει σταθερότητα, ενισχύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνεχή ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ως Κυβέρνηση, δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε κανονισμούς και πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες, διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα και επιτρέπουν στο τραπεζικό σύστημα να εξελίσσεται σε αρμονία με τις σύγχρονες τάσεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακριβώς γι’ αυτό, ένας ισχυρός και σύγχρονος τραπεζικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη».

Ένα ορόσημο σχεδιασμένο για το μέλλον

Τα νέα κεντρικά γραφεία της Stopanska banka στο κέντρο των Σκοπίων καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 17.893 τ.μ. και περιλαμβάνουν 11 ορόφους σύγχρονων χώρων εργασίας για περισσότερους από 500 εργαζομένους, καθώς και ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο δεδομένων, το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας, υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών, σύγχρονες εγκαταστάσεις θησαυροφυλακίου και σύγχρονους χώρους συνεδρίων και εκπαίδευσης.

Τα νέα κεντρικά γραφεία αντικατοπτρίζουν επίσης το μέγεθος και την ισχύ του οργανισμού που στεγάζουν. Στο τέλος του 2025, η Stopanska banka διέθετε συνολικό ενεργητικό ύψους 2,6 δισ. ευρώ, δάνεια προς πελάτες ύψους 1,8 δισ. ευρώ και καταθέσεις πελατών ύψους2,0 δισ. ευρώ . Μόνο το 2025, τόσο οι χορηγήσεις όσο και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ το συνολικό ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 9%.

Η Stopanska banka διαθέτει δίκτυο 55 καταστημάτων και 173 ΑΤΜ, ενώ ο συνολικός αριθμός πελατών λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής προσεγγίζει τον εντυπωσιακό αριθμό των 500.000.

Περισσότερες από οκτώ δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, η Stopanska banka εισέρχεται στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της με ένα κτίριο κεντρικών γραφείων που σχεδιάστηκε όχι απλώς ως μια νέα διεύθυνση, αλλά ως ένα ορόσημο για το μέλλον και ως η έδρα των γενεών που θα συνεχίσουν να το διαμορφώνουν.

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