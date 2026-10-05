ΔΕΗ–Amazon: Το giga data center αλλάζει τον ενεργειακό και ψηφιακό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας

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Σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά στοιχήματα των επόμενων ετών εξελίσσεται η συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη giga data center στη Δυτική Μακεδονία, με αρχική ισχύ 300 MW και προοπτική επέκτασης έως το 1 GW. Το έργο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στον Άγιο Δημήτριο, σε έκταση και υποδομές της ΔΕΗ, μετατρέποντας μια περιοχή που για δεκαετίες ήταν ταυτισμένη με τον λιγνίτη σε κόμβο ψηφιακών υποδομών και τεχνητής νοημοσύνης.

Με βάση το δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις αναγκαίες ενεργειακές υποδομές, ενώ μετά την κατασκευή η AWS προβλέπεται να μισθώσει την εγκατάσταση για 15 χρόνια και να αναλάβει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τη λειτουργία της. Το τελικό ύψος της επένδυσης δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο σε προηγούμενο σχεδιασμό της ΔΕΗ η συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων για την πρώτη φάση, μαζί με τον εξοπλισμό του hyperscaler και τις ενεργειακές υποδομές, είχε υπολογιστεί κοντά στα 4 δισ. ευρώ.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του project βρίσκεται στον τρόπο τροφοδοσίας του. Η ΔΕΗ σχεδιάζει να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του data center με μοντέλο «behind the meter», χρησιμοποιώντας δικές της υποδομές παραγωγής και τροφοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο, το τεράστιο φορτίο της εγκατάστασης δεν θα μεταφερθεί αυτούσιο στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, περιορίζοντας τις πιέσεις σε ένα σύστημα που ήδη δέχεται μεγάλο αριθμό αιτημάτων σύνδεσης.

Και εκεί βρίσκεται το ευρύτερο πρόβλημα. Τα αιτήματα για νέα data centers στην Ελλάδα ξεπερνούν συνολικά τα 5 GW, ενώ οι όροι σύνδεσης που έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί αφορούν ισχύ μικρότερη του 1 GW. Η τεράστια διαφορά δείχνει τόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και τον κίνδυνο να δεσμευθεί πολύτιμος ηλεκτρικός χώρος από projects που δεν είναι ώριμα ή δεν διαθέτουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Για τον λόγο αυτό ετοιμάζεται νέο πλαίσιο με αυστηρότερες εγγυητικές επιστολές, κριτήρια επενδυτικής ωριμότητας και ελέγχους οικονομικής φερεγγυότητας των ενδιαφερομένων. Στόχος είναι να ξεκαθαρίσει η ουρά των αιτήσεων και να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν.

Η συμφωνία ΔΕΗ–AWS αποκτά έτσι μεγαλύτερη σημασία από ένα ακόμη μεγάλο επενδυτικό project. Συνδέει την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργεί ένα νέο μοντέλο στο οποίο ενέργεια και ψηφιακές υποδομές σχεδιάζονται από κοινού. Το αν το εγχείρημα θα φθάσει τελικά στο 1 GW θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και τις οριστικές συμφωνίες των δύο πλευρών. Η πρώτη φάση, όμως, αρκεί για να βάλει τη Δυτική Μακεδονία στον χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών data centers.

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