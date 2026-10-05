search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 14:53
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 13:39

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

05.10.2026 13:39
nea-odos-logo-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού στον Α/Κ Καλυφτάκη.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00 έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 06:00, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α-προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.

Φάση Β-προς Λαμία: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.

Φάση Γ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.

Φάση Δ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.

Σημειώνεται ότι, εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης ημέρας, ενώ το χρονικό διάστημα 27/10 με 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia_mathitikes_kinitopoisis
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων

ikonomakou-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου – Δεν παίρνω διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια» (Video)

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Σουφλί: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια

plimires-kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πότε έρχονται οι πρώτες αποζημιώσεις – Τι αποκαλύπτουν οι αυτοψίες

festival_vraxwn
ADVERTORIAL

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

rubio-dendias-samaras-apostolakis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

plakias karystianoy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» – Η αιχμηρή αντίδραση Πλακιά στην Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 14:52
gallia_mathitikes_kinitopoisis
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης στη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων

ikonomakou-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου – Δεν παίρνω διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια» (Video)

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Σουφλί: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια

1 / 3