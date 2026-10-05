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05.10.2026 14:05

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

05.10.2026 14:05
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Εντυπωσιακή ήταν και φέτος η προσέλευση του κοινού στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Τη μεγάλη πολυσυλλεκτική γιορτή του πολιτισμού παρακολούθησαν περίπου 130.000 θεατές στα θέατρα Μελίνα Μερκούρη και Άννα Συνοδινού όπου φιλοξενήθηκαν οι σημαντικότερες θεατρικές παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού, συναυλίες καταξιωμένων και νέων καλλιτεχνών από την εγχώρια και τη διεθνή μουσική σκηνή, μοναδικά DJ set, stand-up comedy και τα ερασιτεχνικά θεατρικά και χορευτικά εργαστήρια των δήμων!

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Μίνως Βολανάκης, εμπνευστής του Θεάτρου Βράχων, στη μνήμη του οποίου αφιερώθηκε μια εξαιρετική εικαστική εγκατάσταση και μια ειδική έκδοση για το έργο και την προσφορά του στο θέατρο.

Τα Θέατρα Βράχων με το επιβλητικό τους τοπίο αναδείχτηκαν και πάλι ο δημοφιλής προορισμός ψυχαγωγίας αλλά και ο αγαπημένος τόπος συνάντησης του κόσμου στην Αττική!

Το Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού ευχαριστεί για τη στήριξη τους τους χορηγούς και τους χορηγούς επικοινωνίας, όσους και όσες εργάστηκαν για την υλοποίηση του καθώς και τους εθελοντές και εθελόντριες που συμμετείχαν στη διεξαγωγή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, όπως πάντα, για το κοινό που τιμά το φεστιβάλ με την εμπιστοσύνη και τη θερμή ανταπόκριση του,  κατατάσσοντας το στις κορυφαίες πολιτιστικές διοργανώσεις!

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