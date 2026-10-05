Πράσινη Αριστερά: Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα

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Οι Έλληνες πολίτες από τον Απρίλιο μήνα ενημερώθηκαν από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι θα δοθούν χρήματα για να λυθούν τα προβλήματα των πολιτών

1. στην ακρίβεια

2. στην ενέργεια

3. στην στέγαση.

Ακολούθησε ένα μπαράζ του γνωστού επικοινωνιακού παιγνίου μέχρι και την έκθεση Θεσσαλονίκη.

Τα άλλα κόμματα δυστυχώς ακολούθησαν μία αντιπαράθεση περισσότερο συνδικαλιστικού χαρακτήρα και λιγότερο με πολιτικές λύσεις.

Βέβαια μπήκε και το καινούργιο στοιχείο από την κυβέρνηση και ακολούθησαν και τα περισσότερα κόμματα, αυτό της κοστολόγησης των προτάσεων, το οποίο μπερδεύει την πολιτική με την λογιστική.

Η πολιτική είναι για να βρίσκει λύσεις και βέβαια κάθε κόμμα, με το δικό του πρόγραμμα οφείλει, όταν γίνει κυβέρνηση, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών.

Έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες από την έκθεση Θεσσαλονίκης και τον πολύμηνο επικοινωνιακό βομβαρδισμό που δέχτηκαν οι Έλληνες πολίτες.



Άνθρακες ο θησαυρός:

Συμπέρασμα πρώτο: Φυσικά κανένας Έλληνας πολίτης δεν θυμάται τίποτα από όσα ελέχθησαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Όσα ελέχθησαν δεν δίνουν λύση στα καίρια προβλήματα που έχει πια η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Συμπέρασμα δεύτερο: Η συντριπτική πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας αντιλαμβάνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση δημιουργεί αδιέξοδα στην καθημερινότητα των πολιτών και παγιώνει την πολιτική να ωφελούνται οι λίγοι ημέτεροι εις βάρος των πολλών. Η αντιπολίτευση και τα κόμματα που την αποτελούν, σχεδόν στο σύνολο της, δεν μπορεί να παρουσιάσει ένα καινούριο και διαφορετικό σχέδιο για την χώρα και την κοινωνία που να απαντάει στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Αυτό συντηρεί την σημερινή κατάσταση με την κυβέρνηση και δεν παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις, όπως θα έπρεπε, από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Το μεγάλο θέμα της Ελληνικής κοινωνίας είναι ότι ενώ το παλαιό πολιτικό σύστημα και τα κόμματα του είναι ξεπερασμένα, δεν εμφανίζεται το καινούργιο και διαφορετικό που το περιμένουν όλοι.



Η Πράσινη Αριστερά δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει το καινούριο και διαφορετικό, με έναν σύγχρονο, και διαφορετικό τρόπο για την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας και της χώρας.

Η Πράσινη Αριστερά αντιλαμβανόμενη τη σημερινή πραγματικότητα και τα αδιέξοδα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών θεωρεί ότι:

Η σημερινή καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, όπου οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες υποφέρουν, πρέπει να τελειώσει. Η πολιτική των λίγων που επωφελούνται εις βάρος των πολλών, πρέπει να τελειώσει.

Η σταθερότητα που επαγγέλλεται η κυβέρνηση των λίγων είναι η αστάθεια και αβεβαιότητα για τους πολλούς.

Η πολιτική των λίγων είναι άκρως συντηρητική, δεν έχει σχέση με την Δημοκρατία και αφορά ολιγαρχικά πολιτεύματα.

Η ακρίβεια δεν καταπολεμάται με πολιτικές «όλα στους ιδιώτες», «την αυτορρύθμιση της αγοράς» που είναι ξεπερασμένο δεκαετίες κι από το ίδιο το σύστημα, υπονομεύοντας και καταργώντας τον δημόσιο χώρο και κατ’ επέκταση την συντεταγμένη κοινωνία.

Η προσπάθεια τη σημερινής κυβέρνησης είναι να διαλύσει τον δημόσιο χώρο και φυσικά να ελέγξουν την τροφή μας (με τέσσερα ), την ενέργεια (με τέσσερις παρόχους), τον τραπεζικό χώρο (με τέσσερις τράπεζες) και το ίδιο συμβαίνει στην διαχείριση των απορριμμάτων , στην υγεία, στον πρωτογενή τομέα, στο νερό κ.α.



Η Πράσινη Αριστερά θεωρεί ότι το πρόβλημα της χώρας πιά είναι τόσο στον τρόπο διακυβέρνησης όσο και στον τρόπο πολιτεύεσθαι. Δεν μπορεί μία κυβέρνηση που εκλέγεται για τέσσερα χρόνια να μην ελέγχεται από κανέναν θεσμό και ουσιαστικά η χώρα να κυβερνάται από ένα πρόσωπο. Η εκτελεστική εξουσία (κυβέρνηση) διορίζει την Δικαστική εξουσία ή τις ανεξάρτητες αρχές (που ρόλος τους είναι να την ελέγχουν). Αυτό δεν έχει σχέση με την Δημοκρατία από γένεσης της και φυσικά την υπονομεύει.



Η Πράσινη Αριστερά προτείνει άλλο τρόπο πολιτεύεσθαι.

Η Δημοκρατία χρειάζεται ευρύτερες δυνάμεις και φυσικά, και με βάση το Σύνταγμα μας, δεν μπορεί η πολιτική και οι πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν να εξαρτώνται από το χρήμα.



Σήμερα η Πράσινη Αριστερά προσπαθώντας να ανοίξει διάλογο με κόμματα, με κοινωνικές ομάδες, με πολίτες που μπορούν να διαμορφώσουν κοινό πρόγραμμα με τα προβλήματα των πολιτών, συμμετέχει στο ΜΑΖΙ ισότιμα, για να διαμορφώσουμε τον άλλο τρόπο πολιτεύεσθαι, το καινούργιο και διαφορετικό που χρειάζεται η χώρα.



Η Πράσινη Αριστερά ανταποκρινόμενη στο αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών καλεί κόμματα, κοινωνικές ομάδες και πολίτες να διαμορφώσουν, μέσα από έναν διάλογο, ένα πρόγραμμα που θα δώσει λύση στα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η σημερινή κυβέρνηση.