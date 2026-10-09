Επιχειρηματική ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων με την υποστήριξη του Allwyn Forward  

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Πώς αναπτύσσεται μια μικρομεσαία επιχείρηση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον;

Σε μια εποχή που απαιτεί διαρκή προσαρμογή και γρήγορα αντανακλαστικά, οι 19 εταιρείες που εντάχθηκαν φέτος στην «οικογένεια» του Allwyn Forward αποκτούν πρόσβαση σε πολύτιμη καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες, σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για το επόμενο βήμα της αναπτυξιακής τους πορείας.

Έξι από τους επιχειρηματίες που συμμετέχουν στον νέο κύκλο του προγράμματος μιλούν ανοιχτά για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα, από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος έως την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, μοιράζονται τα σχέδιά τους για την επόμενη ημέρα, τις φιλοδοξίες τους για εξωστρέφεια και καινοτομία, αλλά και τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Τι περιμένουν να κερδίσουν από το Allwyn Forward; Και πού θα ήθελαν να βρίσκονται οι επιχειρήσεις τους έναν χρόνο από σήμερα;

Οι απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί:

Ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία

Τα τελευταία δέκα χρόνια, το Allwyn Forward, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Endeavor Greece, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στην Ελλάδα που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα, 100 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει στην κοινότητα του Forward, δημιουργώντας ένα ισχυρό οικοσύστημα επιχειρηματιών, μεντόρων, επιχειρηματικών ηγετών και συνεργατών. Οι εταιρείες που έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα έχουν αυξήσει συνολικά τον κύκλο εργασιών τους κατά 684 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας 3.961 νέες άμεσες θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας 27.453 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη δύναμη της επιχειρηματικότητας και τον ουσιαστικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην απασχόληση, την οικονομία και την κοινωνία.