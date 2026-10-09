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09.10.2026 12:50

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποκρούει πέναλτι στο Allwyn Game Time

09.10.2026 12:50
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  • Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μιλάει για το Πρωτάθλημα, το Champions League και στέλνει μήνυμα στα ελληνικά στους φιλάθλους

Οι συλλογικές διοργανώσεις επιστρέφουν μετά τη διακοπή τους για τους αγώνες των εθνικών ομάδων και το Allwyn Game Time έχει καλεσμένο τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μιλάει για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, το επιτυχημένο ντεμπούτο του στο Champions League και το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridze.

Με συμπληρωμένα πέντε χρόνια παρουσίας του στη χώρα μας ο Ιταλός πορτιέρο νοιώθει Έλληνας και στέλνει μήνυμα στα ελληνικά στους φιλάθλους της ΑΕΚ.

Εξηγεί πώς ξεκίνησε ως εξτρέμ και έγινε τερματοφύλακας και πώς μένει σε αγωνιστική ετοιμότητα όταν βρίσκεται στον πάγκο.

Αναφέρει τον προσωπικό του στόχο, τα δύο ματς της Super League που του έχουν μείνει αξέχαστα, το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Μίλαν και τη μουσική που ακούει πριν μπει στο γήπεδο.

Αποδεχόμενος το Challenge της Χριστίνας Βραχάλη, βρίσκεται απέναντι σε κορυφαίους σκόρερ και αποκρούει ή δέχεται γκολ από πέναλτι!

Δείτε το βίντεο με την αποκαλυπτική συνέντευξη του Αλμπέρτο Μπρινιόλι στο Allwyn Game Time:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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