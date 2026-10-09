ΕΟΔΥ για αναπνευστικές λοιμώξεις: Η «ακτινογραφία» της περασμένης περιόδου και το σήμα κινδύνου από το Νότιο Ημισφαίριο

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Με την επίσημη έναρξη της νέας περιόδου έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχωρά σε έναν αναλυτικό απολογισμό της χρονιάς 2025-2026, σκιαγραφώντας ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες.

Τα στοιχεία από το Νότιο Ημισφαίριο, όπου καταγράφηκε απόλυτη κυριαρχία του υπότυπου γρίπης Α(Η3), αποτελούν τον βασικό «οδηγό» των επιστημόνων για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΔΥ –την Πνευμονολόγο-Εντατικολόγο Καλλιόπη Παπαδήμα, την Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης Κασσιανή Γκολφινοπούλου και τις Παιδιάτρους Στέλλα Βορρέ και Αθηνά Κολόη– η περυσινή περίοδος χαρακτηρίστηκε από μια σαφή χρονική αλληλουχία στην κορύφωση των ιών, με τη δραστηριότητα να αυξάνεται στις αρχές Δεκεμβρίου και να κορυφώνεται με το ξεκίνημα του νέου έτους.

Εποχική γρίπη: Η κυριαρχία του Α(Η3) και τα «καλοκαιρινά» κρούσματα

Η εποχική γρίπη έδειξε τα δόντια της από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με τη θετικότητα των δειγμάτων στην κοινότητα να ξεπερνά το κρίσιμο όριο του 10%.

Η απόλυτη κορύφωση σημειώθηκε την τελευταία εβδομάδα του έτους.

Ο ιός που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν ο τύπος Α, με τον υπότυπο Α(Η3) να κυριαρχεί ολοκληρωτικά έναντι του Α(Η1)pdm09, ενώ η γρίπη τύπου Β περιορίστηκε σε ελάχιστα, σποραδικά κρούσματα.

Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, καθώς δεν διαπιστώθηκε αντιγονική παρέκκλιση από τα στελέχη του αντιγριπικού εμβολίου.

Παράλληλα, οι βαριές περιπτώσεις –εισαγωγές σε ΜΕΘ και θάνατοι– κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ιός δεν «πάγωσε» το καλοκαίρι, καθώς καταγράφηκαν μεμονωμένες συρροές σε τουριστικούς προορισμούς,τροφοδοτούμενες από ταξιδιώτες του Νοτίου Ημισφαιρίου.

COVID-19 και RSV: Ήπια πορεία και ελεγχόμενη πίεση

Στο μέτωπο της COVID-19, η εικόνα της περιόδου 2025-2026 ήταν σαφώς πιο ενθαρρυντική. Η δραστηριότητα του ιού SARS-CoV-2 χαρακτηρίστηκε ήπια, με φθίνουσα πορεία από τα τέλη Οκτωβρίου και σταθεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα την άνοιξη, πριν εμφανίσει μια μικρή αυξητική τάση μετά τον Ιούλιο. Το πιο θετικό στοιχείο ήταν η σημαντική μείωση στις διασωληνώσεις και τους θανάτους συγκριτικά με το παρελθόν.

Όσον αφορά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), η εποχική του δραστηριότητα εκτάθηκε από τα τέλη του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026. Η κορύφωση των κρουσμάτων εντοπίστηκε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ωστόσο η ένταση του κύματος παρέμεινε κάτω από τα ιστορικά υψηλά προηγούμενων ετών, αποφεύγοντας τη μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας.

Το «καμπανάκι» από την Αυστραλία και ο κλάδος Κ

Τα βλέμματα των αρχών δημόσιας υγείας είναι τώρα στραμμένα στο Νότιο Ημισφαίριο, το οποίο λειτουργεί ως «προσομοίωση» για το τι έπεται στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος.

Τα δεδομένα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έδειξαν μια καθυστερημένη έναρξη του χειμερινού κύματος, με την κορύφωση να μετατοπίζεται προς το τέλος της περιόδου. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αναπνευστικές λοιμώξεις διατηρούν ισχυρή δυναμική, με ταυτόχρονη κυκλοφορία RSV και Γρίπης Α.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο υπότυπος Α(Η3) – κλάδος Κ. Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος επιδεικνύει αυξημένη μεταδοτικότητα και τάση επικράτησης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν συνδέεται με αυξημένη κλινική σοβαρότητα ή πιο βαριές νοσηλείες. Στη Νότια Αμερική και τη Νότια Αφρική, το κύμα ακολούθησε μια πιο τυπική πορεία και βρίσκεται ήδη σε φάση ομαλής αποκλιμάκωσης.

Θωράκιση μέσω εγρήγορσης και εμβολιασμού

Ο ΕΟΔΥ έχει πλέον επεκτείνει τα συστήματα επιτήρησης σε 12μηνη βάση, εντάσσοντας πλήρως την Covid-19 και τον RSV δίπλα στη γρίπη. Η συνεχής αυτή παρακολούθηση επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση των επιδημικών κυμάτων πριν αυτά λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η άμυνα απέναντι στους ιούς βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

• Ατομική υγιεινή: Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και κάλυψη του στόματος/μύτης σε βήχα ή φτέρνισμα.

• Κοινωνική αποστασιοποίηση: Απομόνωση στο σπίτι σε περίπτωση συμπτωμάτων και χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό.

• Φυσικός αερισμός: Συχνή ανανέωση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους και απολύμανση επιφανειών.

• Προληπτικός εμβολιασμός: Παραμένει το πιο ισχυρό και αποτελεσματικό όπλο για την πρόληψη της σοβαρής νόσησης, των εισαγωγών σε ΜΕΘ και των θανάτων, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

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