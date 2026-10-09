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ΥΓΕΙΑ

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09.10.2026 09:06

ΙΣΑ: Καμπανάκι για «μαγικές» μεθόδους και αμφιλεγόμενες ιατρικές συσκευές που «θεραπεύουν» ακόμα… και ψυχικές παθήσεις

09.10.2026 09:06
iatreio kolonaki mazonakis – new
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  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί το κοινό για την έξαρση πρακτικών εναλλακτικής ιατρικής που στερούνται επιστημονικής βάσης.
  • Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι διαγνωστικά μηχανήματα και μέθοδοι που υπόσχονται θαυματουργές θεραπείες παραπλανούν τους πολίτες και δεν διαθέτουν τεκμηριωμένες διαδικασίες.
  • Οι ασθενείς κινδυνεύουν άμεσα όταν παρασύρονται από αδόκιμες μεθόδους και διακόπτουν την ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση για σοβαρά ή χρόνια νοσήματα.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να εμπιστεύονται αποκλειστικά τον θεράποντα ιατρό τους για θέματα υγείας και να αποφεύγουν τις αμφιλεγόμενες πρακτικές.
  • Οι πολίτες καλούνται να καταγγέλλουν επωνύμως τη χρήση αμφιλεγόμενων συσκευών ή ανυπόστατων ισχυρισμών, ώστε οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τη νομιμότητά τους.

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Αυστηρή προειδοποίηση προς το κοινό απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση πρακτικών «εναλλακτικής ιατρικής». Στο στόχαστρο του Συλλόγου βρίσκονται μηχανήματα και μέθοδοι που υπόσχονται αναίμακτες, ταχύτατες διαγνώσεις και «θαυματουργές» θεραπείες για σωματικές και ψυχικές παθήσεις, στερούμενα οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης.

Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι η διάγνωση και η θεραπεία αποτελούν αποκλειστικά σοβαρές επιστημονικές πράξεις. Αυτές απαιτούν αναγνωρισμένες σπουδές, κλινική εμπειρία και αυστηρά τεκμηριωμένα ιατρικά πρωτόκολλα.

Οι παγίδες των «ψηφιακών σαρώσεων» και ο κίνδυνος από τη διακοπή της ενδεδειγμένης θεραπείας

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους ασθενείς απέναντι σε συσκευές που υπόσχονται να αξιολογήσουν τη συνολική υγεία του οργανισμού ή ακόμη και την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου με μια απλή «σάρωση». Ο ΙΣΑ τονίζει ότι οι συγκεκριμένες συσκευές στερούνται αναγνωρισμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων διαδικασιών, με αποτέλεσμα να παραπλανούν τους πολίτες.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ εφιστά την προσοχή απέναντι σε πρακτικές που υπόσχονται ίαση σοβαρών ή χρόνιων νοσημάτων με αδόκιμες μεθόδους. Ο μέγιστος κίνδυνος ελλοχεύει όταν οι ασθενείς παρασύρονται από ισχυρισμούς για «μαγικά» αποτελέσματα και οδηγούνται στη διακοπή της ενδεδειγμένης ιατρικής τους παρακολούθησης, θέτοντας τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο.

Κάθε ισχυρισμός που αφορά την υγεία πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση τα επίσημα επιστημονικά δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να μην εμπιστεύονται τυφλά τέτοιες μεθόδους, αλλά να απευθύνονται πρώτα στον προσωπικό ή θεράποντα ιατρό τους. Μόνο εκείνος είναι αρμόδιος να τους ενημερώσει για τις πραγματικές ενδείξεις, την επιστημονική τεκμηρίωση και τους πιθανούς κινδύνους.

Επώνυμες καταγγελίες

Οι πολίτες καλούνται να μην παραμένουν θεατές όταν αντιλαμβάνονται τη χρήση αμφιλεγόμενων συσκευών ή ανυπόστατων ισχυρισμών. Ο ΙΣΑ ζητά την ενεργή στάση του κοινού μέσω της καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, ώστε να διερευνάται άμεσα η νομιμότητα και η ασφάλειά τους από τις αρμόδιες αρχές.

«Η εκμετάλλευση της αγωνίας, της ευαλωτότητας ή της ελπίδας ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας μέσω ατεκμηρίωτων διαγνωστικών ή θεραπευτικών ισχυρισμών αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο ΙΣΑ στην ανακοίνωσή του. Η έγκαιρη αναφορά αυτών των φαινομένων αποτελεί ασπίδα προστασίας για τη δημόσια υγεία, αποτρέποντας την απομάκρυνση των ασθενών από την ορθή ιατρική φροντίδα.

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