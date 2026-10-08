Διημερίδα ΕΛΛΟΚ για τις αιματολογικές κακοήθειες: Επιτακτική η ανάγκη ενός οργανωμένου και ανθρωποκεντρικού δικτύου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και τις σύγχρονες προκλήσεις στην αιματολογική φροντίδα ανέδειξε η Διημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) με θέμα «Αιματολογικές Κακοήθειες: Καινοτομία, Πρόσβαση, Ποιότητα Ζωής», η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα Ιωάννινα στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2026. Με τη συμμετοχή 62 διακεκριμένων ομιλητών, εκπροσώπων της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και συλλόγων ασθενών, η εκδήλωση λειτούργησε ως πλατφόρμα διαλόγου. Το κεντρικό συμπέρασμα της Διημερίδας εστιάζει στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης από την απλή θεραπευτική διαχείριση σε ένα ολοκληρωμένο, συντονισμένο και ανθρωποκεντρικό σύστημα φροντίδας. Αυτό το σύστημα οφείλει να διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για κάθε ασθενή.

Η καινοτομία ως καταλύτης και οι ελλείψεις νεών θεραπειών

Η επιστημονική πρόοδος έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο των αιματολογικών κακοηθειών, μετατρέποντας άλλοτε θανατηφόρα νοσήματα σε χρόνια διαχειρίσιμες καταστάσεις. Στη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία, ο μακροχρόνιος έλεγχος και η λειτουργική ίαση είναι πλέον εφικτά. Παράλληλα, οι κυτταρικές θεραπείες CAR-T και οι στοχευμένες θεραπείες στα λεμφώματα, καθώς και οι νέοι θεραπευτικοί συνδυασμοί στο πολλαπλό μυέλωμα, παρατείνουν σημαντικά την επιβίωση.

Ωστόσο, το κύριο συμπέρασμα των ειδικών είναι ότι η καινοτομία στερείται αξίας εάν δεν φτάνει έγκαιρα και με ασφάλεια σε όλους τους ασθενείς. Αν και η Ελλάδα επιδεικνύει ικανοποιητική πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στην κάλυψη και αποζημίωση των εξετάσεων βιοδεικτών. Επιπλέον, οι έντονες γεωγραφικές ανισότητες αναγκάζουν τους ασθενείς της περιφέρειας να μετακινούνται προς τα εξειδικευμένα κέντρα των αστικών κέντρων, δημιουργώντας πολίτες δύο ταχυτήτων.

Ολιστική φροντίδα και διεπιστημονική προσέγγιση

Η σύγχρονη αιματολογία οφείλει να ξεπεράσει το στενό βιοϊατρικό μοντέλο. Η ποιότητα ζωής και η διατήρηση της αυτονομίας του ασθενούς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδρομής. Το συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται η χάραξη ενός σαφούς και οργανωμένου «μονοπατιού φροντίδας». Αυτό προϋποθέτει τον άριστο συντονισμό μεταξύ γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας, ώστε ο ασθενής να μην αισθάνεται χαμένος στο σύστημα.

Η αιματολογική κακοήθεια επηρεάζει βαθιά την ψυχική υγεία, τη διατροφή, την εργασία, την κοινωνική ζωή και τις οικογενειακές σχέσεις. Ως εκ τούτου, η διεπιστημονική υποστήριξη είναι ανάγκη να μετατραπεί σε μια οργανωμένη, καθημερινή και μετρήσιμη κλινική πρακτική.

Εξειδικευμένη μέριμνα για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες (CAYAS)

Μία από τις πιο ουσιαστικές ενότητες της Διημερίδας αφορούσε την ηλικιακή ομάδα των παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων. Η παρουσίαση του Κειμένου Θέσεων (White Paper) από την Ομάδα Εργασίας CAYAS της ΕΛΛΟΚ ανέδειξε τις ιδιαίτερες, ανεκπλήρωτες ανάγκες αυτών των ασθενών.

Το βασικό συμπέρασμα εστιάζει στην ανάγκη δημιουργίας ενός επίσημου πρωτοκόλλου για την ομαλή μετάβαση από την παιδιατρική στην ενήλικη φροντίδα. Η παρακολούθηση δεν πρέπει να σταματά με τη λήξη της θεραπείας. Αντίθετα, απαιτείται μακροχρόνια υποστήριξη για την αντιμετώπιση όψιμων επιπτώσεων, τη διαφύλαξη της γονιμότητας, την ψυχοκοινωνική επανένταξη σε σχολές και εργασία, καθώς και την καθολική εφαρμογή εργαλείων όπως το Survivorship Passport.

Κλινικές μελέτες και ψηφιακός μετασχηματισμός

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν πολύτιμη θεραπευτική διέξοδο, όμως η απλή πληροφόρηση δεν ισοδυναμεί με πραγματική πρόσβαση. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν ότι τα οικονομικά και γεωγραφικά εμπόδια συχνά αποκλείουν τους ασθενείς από την έρευνα. Απαιτείται η δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για τη μετακίνηση και διαμονή των ασθενών, καθώς και η ενεργός συμμετοχή των συλλόγων ασθενών στον σχεδιασμό των μελετών.

Στον τομέα της τεχνολογίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός κρίνεται απαραίτητος. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας και η καθιέρωση ενός καθολικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας θα επιτρέψουν ταχύτερες διαγνώσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναγνωρίζεται ως ένα ισχυρό υποστηρικτικό εργαλείο για τους γιατρούς, με την ξεκάθαρη βέβαια προϋπόθεση ότι δεν θα υποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση και τη σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή.

Συμπέρασμα: Το Όραμα για το 2030

Το κρίσιμο συμπέρασμα της Διημερίδας της ΕΛΛΟΚ συνοψίζεται στο Όραμα για την Αιματολογική Φροντίδα του 2030: τη δημιουργία ενός οργανωμένου, διασυνδεδεμένου και ανθρωποκεντρικού δικτύου. Για να επιτευχθεί αυτό, κρίνεται αναγκαία η άμεση ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η επίσημη θεσμοθέτηση του ρόλου των «πλοηγών ασθενών» (patient navigators), οι οποίοι θα καθοδηγούν τους νοσούντες, περιορίζοντας τις περιφερειακές ανισότητες.

Η καινοτομία, η τηλεϊατρική και τα ψηφιακά δεδομένα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία ενός κοινού στόχου: να διασφαλιστεί ότι κάθε ασθενής στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του, θα λαμβάνει την ενδεδειγμένη φροντίδα με ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία: Οι προκαταλήψεις και το στίγμα παραμένουν βαθιά ριζωμένα στην ελληνική κοινωνία

Εποχικές λοιμώξεις: Πρόληψη και αντιμετώπιση

Πρωτοποριακή εμφύτευση διπλοεστιακού βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου