Πρωτοποριακή εμφύτευση διπλοεστιακού βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

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Μια σημαντική ιατρική πρωτοπορία καταγράφηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα εμφύτευση διπλοεστιακού βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια (Leadless DR PPM). Η επιτυχής εμφύτευση του σύγχρονου αυτού συστήματος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στη σύγχρονη αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθμιών, φέρνοντας τη Θεσσαλονίκη ακόμη πιο κοντά στο μέλλον της σύγχρονης καρδιολογίας.

H καινοτόμα επέμβαση έγινε σε ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο, ο οποίος υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση και παρουσίαζε συμπτωματική δυσλειτουργία του φλεβοκόμβου, με πολλαπλές και παρατεταμένες καρδιακές παύσεις.

Νέα εποχή στη βηματοδότηση

Όπως εξηγεί η ιατρική ομάδα του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της θεραπείας των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Οι σύγχρονοι άνευ ηλεκτροδίων βηματοδότες προσφέρουν νέες θεραπευτικές δυνατότητες σε επιλεγμένους ασθενείς, με απαγορευτική τη φλεβική πρόσβαση από τα άνω άκρα ή με προηγούμενες λοιμώξεις ηλεκτροδίων ή θήκης. Το σύστημα AVEIR DR αποτελείται από δύο μικροσκοπικές ανεξάρτητες συσκευές, οι οποίες τοποθετούνται αντίστοιχα στον δεξιό κόλπο και στη δεξιά κοιλία. Επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ειδικής τεχνολογίας, επιτρέποντας τον συντονισμό της κολπικής και κοιλιακής βηματοδότησης και τη διατήρηση κολποκοιλιακού συγχρονισμού.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς επιτρέπει τη διπλοεστιακή βηματοδότηση χωρίς την ανάγκη των συμβατικών ενδοκαρδιακών ηλεκτροδίων. Επιπλέον, το σύστημα αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες βηματοδότησης του ασθενούς και είναι συμβατό με μαγνητική τομογραφία.

Ένα ακόμη βήμα στην καρδιολογική καινοτομία

Η επιτυχής πραγματοποίηση της επέμβασης αναδεικνύει τη σημασία της εξειδίκευσης, της τεχνογνωσίας και της ομαδικής εργασίας. Η ιατρική ομάδα των ηλεκτροφυσιολόγων του Καρδιολογικού Τμήματος συνεργάστηκε στενά με εξειδικευμένους συναδέλφους από την Ιταλία, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους.

«Η συγκεκριμένη εμφύτευση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της προσπάθειας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου να ενσωματώνει τις σύγχρονες εξελίξεις της καρδιολογίας προς όφελος των ασθενών. Η καινοτομία, η εξειδίκευση και κυρίως η ομαδική δουλειά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την παροχή υψηλού επιπέδου καρδιολογικής φροντίδας», ανέφερε ο Διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος του ΓΝ Παπαγεωργίου Δρ. Ιωάννης Στυλιάδης.

Η ομάδα πίσω από την πρωτοποριακή πράξη

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς Μέλανη Κωνσταντινίδου, Ηλία Ζάρβαλη και Ιωάννη Στυλιαδη, με τη συμβολή των Ιταλών ιατρών Dr. Giordano και LCS E. Conzesa, καθώς και των νοσηλευτών του Τμήματος Αρρυθμιών, Αντώνη Κωνσταντούδη και Ασημένιας Μαυροχωρίδου. Σύμφωνα με την ομάδα, η επιτυχία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η καινοτομία, η επιστημονική γνώση, η συνεργασία και η ομαδικότητα συνδυάζονται με έναν κοινό στόχο: τη βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

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