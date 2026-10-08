Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος – Δωρεάν μαστογραφίες από 13 Οκτωβρίου

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Σε μια μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, η οποία χρηματοδοτείται πλέον αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, εξελίσσεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου 2026, συμπίπτοντας συμβολικά με τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Στο πλαίσιο αυτό, η αυλαία ανοίγει με δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα για όλες τις γυναίκες, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.

Η διαδικασία συμμετοχής παραμένει εξαιρετικά απλή. Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν αυτόματα το παραπεμπτικό τους με SMS.

Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κλείσει το ραντεβού του μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ του. Για την κάλυψη των αναγκών στην περιφέρεια και τη διευκόλυνση όσων αδυνατούν να μετακινηθούν, θα επιστρατευτούν ξανά οι Κινητές Ομάδες Υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, παρουσίασε τα στοιχεία της μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος, τα οποία αποδεικνύουν ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Συνολικά, περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.

Τα αναλυτικά δεδομένα είναι:

Καρκίνος του μαστού: Πάνω από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν σε πρώιμο στάδιο.

Πάνω από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν σε πρώιμο στάδιο. Καρκίνος του παχέος εντέρου: Εντοπίστηκαν 1.536 κρούσματα, 12.635 πολίτες με προκαρκινικές αλλοιώσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 17.500 πολυποδεκτομές.

Εντοπίστηκαν 1.536 κρούσματα, 12.635 πολίτες με προκαρκινικές αλλοιώσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 17.500 πολυποδεκτομές. Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Διαγνώστηκαν 93 γυναίκες, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία και του δωρεάν εμβολιασμού HPV.

Διαγνώστηκαν 93 γυναίκες, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία και του δωρεάν εμβολιασμού HPV. Καρδιαγγειακά νοσήματα: Εντοπίστηκαν 350.000 πολίτες με ευρήματα, ενώ 1.200 εξ αυτών οδηγήθηκαν άμεσα σε σωτήρια αγγειοπλαστική.

Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει κατακόρυφα τα ποσοστά πλήρους ίασης. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» θα περάσει στον προληπτικό έλεγχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, θωρακίζοντας ολιστικά τη δημόσια υγεία και εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση για κάθε πολίτη.

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