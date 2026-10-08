search
ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 13:42
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 12:55

Θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσος: Στο επίκεντρο ασθενείς και νοσηλευτές – Το μήνυμα του ΕΚΕΑ

08.10.2026 12:55
ekea tsagari 1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ανάγκη στενότερης συνεργασίας ασθενών, επαγγελματιών Υγείας, επιστημονικής κοινότητας και Πολιτείας για τη βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο ανέδειξε η Ετήσια Ενημερωτική Εκδήλωση και το 1ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Οκτωβρίου.

Στις εργασίες συμμετείχε και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Έλενα Τσάγκαρη, η οποία, σε ανάρτησή της, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνάντησης ασθενών με γιατρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες Υγείας και εκπροσώπους της Πολιτείας, με κοινό σημείο αναφοράς τον ίδιο τον ασθενή και τις πραγματικές ανάγκες του.

Ο ιδιαίτερος ρόλος των νοσηλευτών στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον κομβικό ρόλο του νοσηλευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η φροντίδα των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.

Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ συνεχάρη τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας, Βασίλη Δήμο, καθώς και την οργανωτική επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι αναδείχθηκε τόσο η επιστημονική διάσταση όσο και η καθημερινή φροντίδα που παρέχουν οι νοσηλευτές στους πάσχοντες.

Όπως τόνισε, στο συνέδριο «ακούστηκε η φωνή του ασθενούς» και καταγράφηκαν προβλήματα και προκλήσεις που απαιτούν κοινή αντιμετώπιση.

«Μόνο όλοι ενωμένοι μπορούμε και οφείλουμε να τα λύσουμε, με μόνο στόχο τη διασφάλιση της υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής των πασχόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ασθενείς με θαλασσαιμία και άλλες παθήσεις που απαιτούν συστηματικές μεταγγίσεις, καθώς η επάρκεια αίματος, η ασφάλεια των μεταγγίσεων και η εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα αποτελούν κρίσιμους κρίκους μιας θεραπευτικής διαδικασίας που συνοδεύει πολλούς από αυτούς σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος – Δωρεάν μαστογραφίες από 13 Οκτωβρίου

ΙΣΑ: Στις 318 οι καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες και ιατρικές πράξεις μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Πλασμαφαίρεση: Μια σωτήρια ιατρική πράξη με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που δεν έχει καμία σχέση με τις «θεραπείες ευεξίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papadopoulou_mouzakitis_adv
ADVERTORIAL

Η Παπαδοπούλου διευρύνει το sweet snacking portfolio της με τη νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH!

vissi-karvelas-new1
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βίσση για απαγόρευση των τραγουδιών μου – Θα επανέλθω με νέα ανακοίνωση (Video)

syntaxiouxoi_poreia3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΔΙΣΥ: Ο e-ΕΦΚΑ δεν πληρώνει ούτε τα εντάλματα που έχει εκδώσει μετά από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

openai_0810_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρεις ερευνητές που απολύθηκαν από την OpenAI την καλούν να μην δημιουργήσει AI με συλλογισμό που θα είναι ακατανόητος από τους ανθρώπους

kyriakos new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γυναικείο μοναστήρι στην Ορμύλια Χαλκιδικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kanakis-new
MEDIA

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

eleonora-meleti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κάζο στη Μελέτη: Κήρυξαν απεργία εργοδοτών στο Facebook - Πόσοι έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν 

karvellas – vissi – new
LIFESTYLE

Βίσση – Καρβέλας όπως Κράμερ vs Κράμερ: Από το «Δώδεκα» και τους «Δαίμονες» ως το ΟΑΚΑ - Οι μεγάλες ρήξεις, τα χρήματα και η «τελική μάχη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 13:41
papadopoulou_mouzakitis_adv
ADVERTORIAL

Η Παπαδοπούλου διευρύνει το sweet snacking portfolio της με τη νέα σειρά 2ΠΛΟ CRUSH!

vissi-karvelas-new1
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βίσση για απαγόρευση των τραγουδιών μου – Θα επανέλθω με νέα ανακοίνωση (Video)

syntaxiouxoi_poreia3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΔΙΣΥ: Ο e-ΕΦΚΑ δεν πληρώνει ούτε τα εντάλματα που έχει εκδώσει μετά από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

1 / 3