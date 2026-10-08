Θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσος: Στο επίκεντρο ασθενείς και νοσηλευτές – Το μήνυμα του ΕΚΕΑ

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Την ανάγκη στενότερης συνεργασίας ασθενών, επαγγελματιών Υγείας, επιστημονικής κοινότητας και Πολιτείας για τη βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο ανέδειξε η Ετήσια Ενημερωτική Εκδήλωση και το 1ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Οκτωβρίου.

Στις εργασίες συμμετείχε και η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Έλενα Τσάγκαρη, η οποία, σε ανάρτησή της, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνάντησης ασθενών με γιατρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες Υγείας και εκπροσώπους της Πολιτείας, με κοινό σημείο αναφοράς τον ίδιο τον ασθενή και τις πραγματικές ανάγκες του.

Ο ιδιαίτερος ρόλος των νοσηλευτών στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον κομβικό ρόλο του νοσηλευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η φροντίδα των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών.

Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ συνεχάρη τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας, Βασίλη Δήμο, καθώς και την οργανωτική επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι αναδείχθηκε τόσο η επιστημονική διάσταση όσο και η καθημερινή φροντίδα που παρέχουν οι νοσηλευτές στους πάσχοντες.

Όπως τόνισε, στο συνέδριο «ακούστηκε η φωνή του ασθενούς» και καταγράφηκαν προβλήματα και προκλήσεις που απαιτούν κοινή αντιμετώπιση.

«Μόνο όλοι ενωμένοι μπορούμε και οφείλουμε να τα λύσουμε, με μόνο στόχο τη διασφάλιση της υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής των πασχόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ασθενείς με θαλασσαιμία και άλλες παθήσεις που απαιτούν συστηματικές μεταγγίσεις, καθώς η επάρκεια αίματος, η ασφάλεια των μεταγγίσεων και η εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα αποτελούν κρίσιμους κρίκους μιας θεραπευτικής διαδικασίας που συνοδεύει πολλούς από αυτούς σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

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